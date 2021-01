RC Lens - OGC Nice : Haise peste contre la LFP après l'OM

Publié le 22 janvier 2021 à 18:35

Le RC Lens reçoit l’OGC Nice, ce samedi (17h), soit 72 heures après le match en retard contre l’OM. Franck Haise souhaitait que la rencontre soit repoussée à dimanche, mais la LFP n’a pas eu une oreille attentive à la demande du club nordiste. L’entraîneur du Racing Club a pesté contre la Ligue, lors de la conférence de presse d’avant-match.

Franck Haise : « On aurait préféré avoir 24 h de plus »

Après son succès sur l’OM au Vélodrome (1-0), l’équipe du RC Lens n’a pas pu rallier le Pas-de-Calais, dans la nuit de mercredi à jeudi, à cause des intempéries à Marseille (forte tempête sur les Hauts-de-France). La délégation lensoise est finalement rentrée le jeudi vers 12h30. Cette situation indépendante de leur volonté a évidemment bouleversé le programme de préparation de Franck Haise et des Sang et Or. « Il était possible que l’on n’atterrisse pas à Lille. Nous avons préféré rester sur place et nous avons pris l’avion le matin pour rentrer vers 12h30 jeudi au lieu d’arriver vers 3h du matin », a raconté le coach du Racing Club. « Sur un match en retard, on aurait préféré, tout comme sans doute les Marseillais qui rejouent aussi samedi, avoir 24 heures de plus. Avec un jour de plus, on peut faire une vraie séance, préparer quelque chose et mieux constater les états de forme », a-t-il regretté.

Le RC Lens veut enchaîner face à l'OGC Nice

Après le nul concédé au FC Nantes (1-1) et la victoire sur l’Olympique de Marseille, l’équipe du RC Lens a à coeur d’enchaîner sa série d’invincibilité. « Dans cette semaine à 3 matches, il y a eu un nul largement mérité à Nantes, une victoire méritée aussi à Marseille, à nous maintenant de nous donner les moyens de continuer avec un succès contre l’OGC Nice », a déclaré Franck Haise. « On sait qu’on a fait beaucoup de bonnes choses pour se donner une certaine marge sur le maintien, mais ce qui compte, c’est qu’on ne soit pas confortables dans l’état d’esprit. Il faut que l’on soit toujours en recherche de progression. […] Continuons à progresser », a-t-il exhorté en conclusion. Notons que le RCL est 7e avec 31 points, tandis que le Gym pointe à la 14e place avec 23 points.













Par ALEXIS