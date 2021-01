ASSE Mercato : Les Verts proches d’un nouvel échec pour Niang

Publié le 31 janvier 2021 à 08:00

Après son échec dans le dossier Mostafa Mohamed, l’ ASSE se serait de nouveau tourner vers le Stade rennais. Les Verts voudraient de nouveau enrôler M’Baye Niang. Seulement, le SRFC n’entend plus faire de cadeau au club ligérien.

L’ ASSE de nouveau intéressée par M’Baye Niang

Annoncé ces derniers jours au Genoa, M’Baye Niang ne devrait pas retourner en Italie. Le Stade rennais et la formation italienne ne seraient pas parvenus à un accord. Un prêt de 6 mois avec une option d’achat estimée à 10 millions était évoqué. Alors que le Sénégalais ne devrait pas rejoindre la Serie A, l’AS Saint-Étienne tenterait de nouveau de l’enrôler. L’ ASSE était proche de recruter le buteur du SRFC l’été dernier. Mais l’opération était tombée à l’eau à cause des agents de l’international sénégalais (15 sélections/4 buts). Depuis les Verts ont multiplié les pistes pour renforcer leur secteur offensif. Ils viennent surtout d’essuyer un échec dans le dossier Mostafa Mohamed. Le buteur égyptien s’est engagé avec les Turcs de Galatasaray.

Un nouveau couac dans le dossier Niang ?

Alors que l’ ASSE se retourne vers M’Baye Niang, L’Équipe note que le Stade rennais n’entend plus se montrer magnanime. L’été dernier, le SRFC était disposé à prendre en charge une partie du salaire du Sénégalais en cas de prêt à l’AS Saint-Étienne. Ayant appris que les Verts étaient prêts à débourser quelques 4 millions d’euros pour le transfert de Mohamed, le club breton ne compte plus faire de concession au club ligérien. « Contrairement à il y a trois mois, Rennes ne serait plus disposé à prendre en charge une partie de son salaire […] Rennes n’aurait plus l’intention de lui accorder la moindre ristourne », a expliqué le quotidien sportif citant un dirigeant rennais.













Par Ange A.