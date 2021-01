OGC Nice Mercato : Un joueur du Barça en approche

Publié le 31 janvier 2021 à 16:45

L'OGC Nice qui s'est s'incliné à domicile ce dimanche, face à Saint-Etienne (0-1), devrait bientôt voir arriver un nouveau renfort. Annoncé depuis quelques jours comme tout proche de Nice, Jean-Clair Todibo devrait débarquer du Barça, pour s'engager avec le Gym.

En échec au Barça

Transféré du Toulouse FC au FC Barcelone en 2019, Jean-Clair Todibo n'a pas réussi à s'imposer. Le joueur d'abord prêté à Schalke pendant 6 mois, puis prêté à nouveau, cette fois à Benfica lors du mercato estival, n'a pas pu convaincre. Victime de pépins physiques et n'entrant pas dans les plans de l'entraîneur portugais, Jorge Jesus, il n'a disputé au total que deux matchs, pendant les huit derniers mois. Un temps de jeu famélique pour l'ex-joueur du TFC. A 21 ans, Todibo était présenté il y a encore deux ans, comme un joueur à gros potentiel et même qualifié de "nouveau Raphaël Varane". Formé initialement au poste de milieu de terrain, il a été progressivement, replacé en défense centrale. Il reste un joueur intelligent dans ses déplacements et doué techniquement. Des qualités, qu'il n'a malheureusement pas pu exploiter ces dernières saisons. Après ses différents échecs, le défenseur souhaite maintenant retrouver du temps de jeu, et devrait bientôt faire son retour en ligue 1.

Point de chute à l'OGC Nice

Selon les informations de RMC Sport, Jean-Clair Todibo devrait bientôt arriver au club de Côte d'Azur. L'OGC Nice aurait trouvé un accord avec le Barça pour signer le joueur. Un transfert qui prendrait la forme d'un prêt avec option d'achat, dont le montant n'a pas encore été révélé. Une belle opportunité pour les aiglons qui connaissent de grosses difficultés cette saison. Le club pointe à la 13e place, alors que Nice avait fini à la 5e place du classement de la ligue 1, la saison dernière. L'arrivée de Todibo sera salutaire pour compenser notamment l'absence de son capitaine et patron de la défense, Dante. ce dernier, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, a débuté sa rééducation, mais ne devrait pas revenir avant quelques mois. Avec l'arrivée pendant le mercato de William Saliba, l'OGC Nice devrait repartir avec une nouvelle charnière, Todibo-Saliba. Le joueur du Barça, devrait arriver dans les prochaines heures à Nice pour effectuer sa visite médicale.













Par Hind