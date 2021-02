PSG Mercato : Des discussions débutées avec David Alaba

Publié le 23 février 2021 à 10:30

Le mercato estival ouvre dans quelques mois, mais au PSG, Leonardo prépare déjà les dossiers prioritaires. Le directeur sportif avait déclaré en janvier que le club comptait faire un mercato d'opportunité, et l'une d'entre-elles serait David Alaba. Le joueur a annoncé qu'il quitterait le Bayern Munich cet été.

Mercato : les priorités de Leonardo

Le contexte économique fait que les clubs de football doivent adapater leurs stratégies mercato désormais. Alors que dans des clubs comme l'OM la priorité reste de dégraisser et effectuer des prêts pour se renforcer aux postes clé, au PSG, la stratégie de Leonardo est de saisir les opportunités en ciblant les grands joueurs arrivant en fin de contrat. Comme Lionel Messi, David Alaba , Sergio Ramos, ou encore les joueurs en difficulté dans leurs clubs comme Dele Alli et Christian Eriksen. Récupérer des joueurs libres de tout contrat ou en manque de temps de jeu, permet d'économiser les indemnités de transfert et ne gérer que le partie salaire. Ce qui n'est pas une mince affaire pour des joueurs de top niveau, dont les salaires sont très importants. Arrivera le moment de faire le ménage aussi au PSG pour se dégager de la marge de manoeuvre. Avec la prolongation de Neymar qui devrait être officialisée prochainement, reste l'inconnue Kylian Mbappé, qui conditionnera également les capacités du PSG a recruter des stars au mercato estival. Si le joueur prolonge, ce sera avec une augmentation de salaire considérable, ce qui ne laisse pas beaucoup de manne financière à Leonardo.

Le PSG pousse pour David Alaba

David Alaba a annoncé officiellement son départ du Bayern Munich en fin de saison au cours de la semaine dernière. Le joueur n'a pas trouvé d'accord avec le club bavarois et partira donc libre cet été. Une occasion en or pour les grands clubs qui suivent le défenseur de 28 ans, dont le PSG et le Real Madrid. Le club madrilène a des grands besoins en défense, notamment avec les doutes sur la prolongation de Sergio Ramos (34 ans), une cible aussi du club de la capitale française. L'entourage de David Alaba avait cependant nié en janvier des discussions avec le Real Madrid, alors que la presse espagnole rapportait un accord total entre les deux parties. Le joueur autrichien n'a toujours pas pris de décision, ce qui aurait poussé le Paris SG à mettre un coup d'accélérateur dans le dossier selon Sky Allemagne et RMC Sport.

Les deux médias rapportent même une rencontre entre le défenseur et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, pour entamer les discussions en vu d'un transfert cet été. Le profil polyvalent d'Alaba qui peut jouer à plusieurs postes en défense (central, arrière gauche ou évoluer plus bas) plait beaucoup à Paris et notamment à Mauricio Pochettino. Reste à connaitre les exigences de l'Autrichien dont le salaire actuel au Bayern est estimé à 10 millions d'euros par an. Le PSG continue aussi à surveiller la situation de Sergio Ramos, mais le dossier est plus épineux puisque le madrilène n'a toujours pas pris de décision. Son salaire de 12 millions d'euros représente lui aussi une charge significative, dont peu de clubs peuvent s'acquitter.













Par Hind