FC Barcelone : Rien ne va plus pour Clément Lenglet au Barça

Publié le 23 février 2021 à 14:00

Après avoir fait ses preuves au Barça, Clément Lenglet est désormais pointé du doigt en raison de ses difficultés sur le terrain ces dernières semaines. Le défenseur français vivrait mal cette situation au club catalan.

Le début d'un mal-être au Barça

Devenu titulaire indiscutable à Barcelone, depuis son arrivée en 2018 en provenance du Séville FC, tout allait bien pour Clément Lenglet qui été parvenu à trouver sa place aux côtés de Gérard Piqué dans le onze du Barça, reléguant même son compatriote Samuel Umtiti, sur le banc. Cependant ces dernières semaines, l'ancien nancéien se trouve pointé du doigt en raison de performances moins bonnes, notamment en ligue des champions où son équipe s'est incliné sur un large de score de 4-1 face au Paris Saint-Germain en 8es de finale aller. L'international français a du mal sur les dernières rencontres et multiplie les fautes, ce qui lui vaut des critiques en interne et dans la presse locale. A noter que Lenglet souffre aussi de l'absence de Gérard Piqué. Le patron de la défense barcelonaise était indisponible en raison d'une importante blessure depuis des mois et il vient à peine de revenir. Il reste encore trop juste et en manque de rythme comme on pouvait le constater lors de la rencontre face au PSG. Selon le quotidien catalan Sport, le problème de Clément Lenglet serait mental, même si au club on déploie tous les moyens pour l'aider à remonter la pente. Toutefois, le quotidien rapporte aussi une possibilité de le voir partir dès cet été si son passage à vide se prolonge.

Jérémy Mathieu défend Lenglet

Dans un entretien accordé à RAC1, Jérémy Mathieu a fait le constat sur les difficultés du Barça et a pris la défense de son compatriote, Clément Lenglet. Le défenseur français passé par le Barça entre 2014 et 2017, estime que Lenglet ne bénéficie pas d'un bon soutien à Barcelone. Le joueur s'est remémoré les moments difficiles passés au club : " Au Barça, il n’y avait que Xavi et Cesc (Fabregas) qui te parlaient quand tu commettais une erreur pour te dire que ce n’était pas grave, que tu ferais mieux la prochaine fois. Ils étaient positifs. C’est ce qui manque au vestiaire du Barça, mais il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Tu es un peu seul, mais ça ne fait rien. J’ai très mal vécu ma dernière année au Barça. J’avais l’impression que c’était à cause de moi qu’on a perdu à Turin ( défaite 3-0 du Barça en quart de finale de Ligue des champions), s'est remémoré Mathieu avec amertume. On m’a "tué ", mais le foot, ça se joue à onze ". Il en a profité également pour évoquer la situation de Clément : " Je ne sais pas comment c’est dans le vestiaire du Barça, mais moi, je m’y sentais seul, personne n’est avec toi. Pour moi, ce n’est pas l’esprit d’un club de football. Tout le monde le " tue ", ça fait partie du football. Il faut être très positif pour qu’il renverse la situation ", a conclu l'ancien joueur du Barça.













Par Hind