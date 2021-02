LOSC : Le point avant le match retour contre l'Ajax Amsterdam

Publié le 25 février 2021 à 11:00

Le LOSC connait un petit coup de mou, avec une calendrier chargé entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Mal engagés dans la confrontation contre l'Ajax Amsterdam en s'étant incliné (2-1), les Lillois devront sortir un gros match pour se qualifier au prochain tour de la compétition.

Retour sur le match aller du LOSC

Dominé par l'Ajax, le LOSC a d’emblée eu du mal à mettre le pied sur le ballon, pire il n'ont réussi à cadrer aucun tir, assaillis par les raids des Néerlandais. Les Dogues ont souffert de bout en bout et retournent au vestiaire sur un score vierge. Au retour, ils subissent à nouveau le pressing de l'Ajax mais profitent d'un retournement de situation favorable quand Weah a profité d'une bourde de Tagliafico pour aller marquer d'un ballon glissé entre les jambes de Stekelenburg ((1-0, 72e), mais ils ont été rattrapés rapidement, par le biais d'un penalty qui fait débat sifflé pour l'Ajax. Sanches fait opposition avec son corps face à Tagliafico lancé dans course, le joueur argentin de l'Ajax bute contre la jambe tendue de Sanches et tombe. L'arbitre siffle pénalty, confirmé par la VAR après beaucoup d'hésitations. Le penalty est transformé par Tadic (1-1, 87e). Sur une déviation de Klaassen, Brobbey (19 ans) double la mise en partant seul au but et réussit à tromper Maignan, auteur d'un gros match jusqu’à là (1-2, 89e). C'est passé tout proche pour le Lille OSC, mais le résultat n'est pas volé par l'Ajax, tellement les Lillois ont paru dépassés durant toute la rencontre.

Christophe Galtier : "On a été déçus de notre prestation"

En conférence de presse jeudi, Christophe Galtier a fait le point sur les absences et les incertitudes à la veille du match retour contre l'Ajax en plus de l'absence déjà actée de Burak Yilmaz : " Après j'ai deux incertitudes pour demain (jeudi). J'ai quasiment arrêté mon onze de départ mais avec deux incertitudes, notamment pour José Fonte, qui a eu une petite alerte en fin de séance ce matin (mercredi) et avec qui on fera le point demain (jeudi) en début d'après-midi ", avait déclaré l'entraîneur lillois. Galtier est revenu à nouveau sur la défaite à l'aller : " (...) on a été déçus de notre prestation (1-2), liée à la qualité de l'Ajax. Nous, on doit mieux faire dans nos temps de possession de balle, on a trop souvent joué long, on a rapidement rendu le ballon et quand vous leur rendez rapidement, vous êtes confrontés à une équipe qui développe un jeu extraordinaire, bien huilé, avec beaucoup de projections offensives, ils vous acculent et vous êtes très loin du but adverse, a souligné Galtier. On doit faire aussi beaucoup mieux pour contrarier leurs sorties de balle. J'ai reprécisé les choses hier et aujourd'hui. L'Ajax a le ballon pendant longtemps ça vous fait énormément courir et ça vous perdre de la lucidité quand vous l'avez ".

En plus de sa campagne européenne, le LOSC doit gérer également la pression qui s'installe en Ligue 1. Leader actuel du championnat, Lille est dans la course aux places européennes, voire pour le titre de champion de France, un objectif pas encore publiquement assumé par Christophe Galtier, mais la question peut raisonnablement se poser. Derrière le PSG, L'OL et L'AS Monaco se bousculent et les quatre équipes se tiennent à 6 points. Le suspense reste entier, dans un championnat ouvert. Lille recevra Strasbourg (15e), dimanche (17h05) pour le compte de la 27e journée.













Par Hind