PSG : Du nouveau dans le dossier de prolongation de Neymar

Publié le 22 février 2021 à 20:00

C'était un des dossiers chauds de Leonardo au PSG : la prolongation de Neymar. Alors que les négociations sont bel et bien bouclées depuis quelques semaines, l’officialisation devait intervenir ces derniers jours, cependant, elle semblerait être retardée à cause de la blessure du Brésilien.

Une prolongation de 5 ans au PSG

Mercredi dernier, le média qatari Qatar Today, annonçait la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Le Brésilien qui est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2022, devrait rempiler, une information déjà donnée par différents journalistes brésiliens qui suivent le joueur à Paris. La durée du contrat n'était cependant pas connue jusqu'à, pas plus que le montant de la revalorisation salariale et la prime à la signature. Il en reste que pour l'instant aucune information n'a été donnée au sujet de ce dossier, même si Neymar lui-même n'avait jamais caché son désir de rester au PSG. Comme il le déclarait quelques semaines auparavant à la télévision. Il avait exprimé également le souhait de voir son coéquipier Kylian Mbappé, arrivé au même moment que l'ancien Barcelonais, lui aussi prolonger son aventure parisienne. La tendance se confirme à en croire la journaliste Isabela Pagliari, qui en janvier confirmait les envies de prolonger de la star : " "Neymar veut rester au PSG. Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le Paris SG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club ", avait-elle déclaré.

L'Officialisation reportée

Neymar qui a subi un coup dur avec sa blessure contre Caen en Coupe de France et son forfait de dernière minute pour le choc contre le FC Barcelone, a dû également faire face aux critique concernant sa propension à se blesser très régulièrement, imputée à son hygiène de vie. Si aucun fait n'est vérifiable concernant le mode de vie du joueur et les conséquences sur sa santé, il en reste que ces critiques ont beaucoup touché Neymar jr et Neymar Pai, le père du Brésilien. Cependant cela ne changerait rien à la prolongation comme le confirme le journaliste italien Fabrizio Romano. Selon lui l'officialisation a été simplement retardée en raison de la blessure du joueur et le calendrier chargé du PSG, avec notamment la Champions League. Neymar était annoncé absent pour au moins un mois et pourrait vraisemblablement rater également le match retour des 8es de finale de Ligue des champions. Le Paris SG recevra le Barça au Parc des Princes, après avoir remporté la première manche sur le score de 4-1, grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé. Ce dernier n'a pas encore pris de décision concernant son avenir au club, contrairement à son coéquipier. L'Equipe rapportait cependant une offre de contrat transmise par la direction à l'ex-monégasque en décembre, une offre de prolongation de 4 ans à laquelle il n'a toujours pas répondu. La prolongation de Neymar pourrait contribuer à décider Mbappé à rester à Paris, en raison de l'entente sportive qu'il entretient avec le Brésilien.













Par Hind