OM Mercato : Deux pistes refroidies, une autre brûlante !

Publié le 01 février 2021 à 14:20

Malgré les incidents intervenus au centre d'entraînement de l'OM samedi, entrainant le report du match de Ligue 1 contre le Stade Rennais, Pablo Longoria continue de travailler d'arrache-pied pour boucler positivement le mercato de l'Olympique de Marseille. Mais dans sa quête du remplaçant de Morgan Sanson, parti à Aston Villa, le head of football du club olympien essuie plusieurs refus.

OM : remplacer Sanson, pas si facile

Comme prévu par Pablo Longoria, il semble difficile pour l'OM de remplacer Morgan Sanson. Depuis le départ du milieu de terrain vers la Premier League et Aston Villa, le directeur du football marseillais lui cherche un remplaçant. "On a perdu un joueur important qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile, avait déclaré le recruteur espagnol. Il y a beaucoup de spéculation, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif." Actif, Longoria l'a été. Mais deux de ses récentes pistes semblent tomber à l'eau.

En effet, le joueur du Dinamo Zagreb, Lovro Majer, a fait l'objet d'une offre de l'OM il y a quelques jours. La dernière en date s'élevait à 12 millions d'euros pour l'international croate de 23 ans, assortie de plus de 4 millions d'euros de bonus. Selon le quotidien sportif Sportske Novosti, le Dinamo a refusé l'offre et Majer ne devrait pas rejoindre l'Olympique de Marseille. Téléfoot ajoute que la piste s'est définitivement refroidi puisque Zagreb aurait trouvé un accord avec un club de Bundesliga pour son joueur.

Mercato : une piste chaude, une seconde refroidie aussi

Une autre possibilité pour l'OM était de faire venir le jeune joueur du Toulouse FC, Amine Adli. Le milieu droit ou ailier de 20 ans brille au Téfécé cette saison en Ligue 2 et La Dépêche du Midi a confirmé l'intérêt de Marseille pour son joueur. Mais selon les dernières informations de Loïc Tanzi, journaliste pour RMC Sport, Toulouse ne lâchera pas son joueur. Le clubs des bords de la Garonne "ne bouge pas sur ses volontés". Amine Adli "devrait finir la saison au TFC avant un nouveau point l'été prochain. C'était, toujours selon Loïc Tanzi, "la priorité" de l'OM au début du week-end.

Finalement, l'OM semble avoir jeté son dévolu sur Olivier Ntcham, 24 ans, sous contrat au Celtic Glasgow. La Provence indique qu'une offre pour un prêt avec option d'achat a été déposée par l'Olympique de Marseille auprès du club écossais. L'affaire est "extrêmement avancée" et le joueur souhaite rejoindre le club phocéen. Ce pourrait être là le dernier coup de Pablo Longoria lors de ce mercato d'hiver. Si la Commanderie brûle, le marché des transferts marseillais a lui aussi été bouillant lors de ce mois de janvier.













Par Matthieu