PSG Mercato : Un Parisien quitte finalement le club cet hiver

Publié le 01 février 2021 à 15:20

Le mercato très calme du PSG devrait se conclure par un départ. Les Parisiens, qui ont glissé à la troisième place de Ligue 1 après leur défaite au Moustoir face au FC Lorient (2-3), devrait enregistrer le prêt d'un leur joueur dans les heures à venir. Parallèlement, le dossier Dele Alli a pris du plomb dans l'aile et l'équipe de Mauricio Pochettino devrait ressembler comme deux gouttes d'eau à celle de Thomas Tuchel.

Mercato : c'est très calme côté PSG

C'es la patience qui a primé tout au long de ce mercato hivernal du côté du PSG. Tout d'abord, Leonardo attend toujours les prolongations de ses stars Kylian Mbappé et Neymar, en fin de contrat en juin 2022. Si les choses se présentent bien pour le Brésilien, c'est plus compliqué pour le champion du monde 2018, en difficulté sur le terrain et en pleine réflexion pour son avenir. Parallèlement, le directeur sportif du Paris Saint-Germain guette aussi la signature d'Angel Di Maria, dont le bail expire à la fin de la saison et dont la prolongation semble, comme pour Neymar, bien engagée. Le PSG patientera également jusqu'à la fin de la saison pour voir partir Julian Draxler. Attendu du côté d'Arsenal, l'Allemand va finalement rester à Paris jusqu'à la fin de la saison et partir libre à l'issue de celle-ci. Enfin, Leonardo a attendu longtemps une réponse positive de Tottenham pour Dele Alli. L'Anglais aurait pu arriver en prêt cet hiver si Tottenham lui avait trouvé un remplaçant à temps. Ce n'est pas le cas et la presse anglaise annonce que le dossier est clos pour ce fenêtre de transfert.

Le Stade Brestois accueille un titi parisien

En revanche, le PSG ne rechigne pas à laisser ses jeunes talents s'aguerrir ailleurs en Ligue 1. Alors qu'Arnaud Kalimuendo fait forte impression du côté du RC Lens, tout comme son club, septième de Ligue 1, c'est un autre talent parisien qui va être prêté. En effet, Saber Desfarges, journaliste pour la chaîne Télefoot, annonce que le départ de Bandiougou Fadiga vers le Stade Brestois devrait rapidement être bouclé. Comme pour Kalimuendo, le PSG va garder le contrôle sur l'option d'achat de son milieu de terrain de 20 ans. Bandiougou Fadiga a été utilisé à six reprises par Thomas Tuchel en début de saison, pour un total de seulement 57 minutes jouées. Sur le banc à Saint-Etienne pour la première de Mauricio Pochettino, le joueur n'avait plus figuré dans le groupe de l'entraîneur argentin depuis. À Brest, il arrive au sein d'une équipe dans le dur, défaite à domicile (2-4) par le FC Metz dimanche et qui reste sur quatre défaites consécutives. Le Stade Brestois est 14e de Ligue 1 et voit le RC Strasbourg et l'ASSE revenir sur ses talons.













Par Matthieu