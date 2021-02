OM Mercato : Olivier Ntcham s'envole pour Marseille !

Publié le 01 février 2021 à 15:30

Pablo Longoria l'a fait, il a trouvé dans les temps le remplaçant de Morgan Sanson pour l'OM. Selon les toutes dernières informations, l'Olympique de Marseille va bel et bien engager Olivier Ntcham, en provenance de l'Ecosse et du Celtic Glasgow. Le joueur serait en route pour Marseille et va passer sa visite médicale dans la foulée. C'est sans doute le dernier coup du head of football du club phocéen lors de ce marché des transferts, à moins d'une dernière surprise.

Mercato : Olivier Ntcham débarque à l'Olympique de Marseille

Sauf rebondissement de dernière minute, l'OM a finalement trouvé le remplaçant de son milieu de terrain, Morgan Sanson, parti à Aston Villa lors de ce mercato hivernal. Après avoir étudié maintes pistes, de Amine Harit à Lovro Majer, en passant par Imran Louza ou Farid Boulaya, Pablo Longoria a finalement dégoté le joueur qu'il manquait à l'effectif d'André Villas-Boas. En effet, la piste menant au milieu du Celtic Glasgow, Olivier Ntcham, s'était bien réchauffée ces dernières heures. Cela semble maintenant tout cuit, alors que le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi, annonce que le joueur "va passer la visite médicale à Marseille. Comme annoncé ce matin, le Celtic Glasgow et l'OM ont trouvé un accord pour un prêt avec option d'achat. Le joueur va s'envoler dans les prochaines minutes pour Marseille et passer la visite médicale". Si le montant de l'option d'achat n'a pas encore été révélée, c'est encore une fois une jolie réussite de Pablo Longoria dans un contexte particulièrement tendu.

Olivier Ntcham, un renfort inattendu pour l'OM

Olivier Ntcham va donc devenir un joueur de l'Olympique de Marseille à 24 ans. Le Français, qui a connu les Bleuets des U16 aux U21, a un parcours singulier. Parti du Havre AC pour terminer sa formation à Manchester City, le milieu de terrain a ensuite été prêté au Genoa de 2015 à 2017. Olivier Ntcham a ensuite rejoint l'Ecosse et le Celtic Glasgow à l'été 2017 contre un chèque de 5 millions d'euros. Avec le Celtic cette saison, il a pris part à 23 rencontres, entre un tour préliminaire de Ligue des champions, la Ligue Europa qui l'a vu affronter le LOSC de Christophe Galtier, et la Premiership écossaise, pour un total de plus de 1 000 minutes disputées, un but et deux passes décisives. Olivier Ntcham est sous contrat dans la capitale écossaise jusqu'en juin 2022. Sa valeur est estimée à 3,5 millions d'euros selon Transfermarkt. Le milieu de terrain français est la quatrième recrue de l'OM et de Pablo Longoria lors de ce mercato d'hiver, après Pol Lirola, Arkadiusz Milik et Franco Tongya. Il devrait aussi être la dernière, à moins d'une ultime surprise.













Par Matthieu