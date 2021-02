Bordeaux Mercato : Deux départs actés en toute fin de marché

Publié le 02 février 2021 à 12:50

Bordeaux compte finalement quatre départs officiels du club, avec les deux derniers actés lundi soir, dans les derniers instants du mercato hivernal.

Bordeaux : Josh Maja et Gabriel Lemoine prêtés

Bordeaux a réussi à acter deux transferts dans le sens des départs, en toute fin du mercato de l’hiver. Josh Maja (22 ans) a été prêté a Fulham FC et le jeune Gabriel Lemoine (19 ans) a rejoint Lommel SK, en Belgique. « Le FC Girondins de Bordeaux confirme le prêt avec option d’achat de Josh Maja au Fulham FC (Angleterre), en Premier League. Le club lui souhaite le meilleur pour son nouveau défi londonien », ont communiqué les Marine et Blanc.

Recruté par le FCGB en janvier 2019, l’avant-centre international nigérian a disputé 45 matchs, a marqué 9 buts et offert 2 passes décisives en Ligue 1, sous le maillot bordelais. Cette saison, il a inscrit 2 buts en 17 matchs de championnat disputés. Josh Maja est lié au club au scapulaire jusqu’en juin 2023 et vaut près de 7 M€ sur le marché des transferts. Bordeaux l’avait recruté à 1,7 M€ à Sunderland AFC.

Les Girondins ont également officialisé le départ de Gabriel Lemoine. Le jeune attaquant de la réserve est prêté au Lommel SK, club de Proximus League (deuxième division belge), jusqu’à la fin de la saison. Selon Transfermarkt, son contrat est aussi assorti d’une option d’achat.

Pablo transféré, Over Mandanda prêté

Bien avant Josh Maja et Lemoine, Bordeaux avait transféré le défenseur brésilien Pablo au FC Lokomotiv Moscou (Russie), pour 2,5 M€. Le jeune gardien de but, Over Mandanda (22 ans), lui, avait été prêté au Stade Lavallois Mayenne FC (en National) jusqu’au 30 juin 2021. Dans le sens des arrivées, Jean-Louis Gasset a enregistré celle de Jean Michaël Seri, prêté par les Cottagers jusqu'au terme de l'exercice présent.













Par ALEXIS