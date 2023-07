Très actif sur le marché des transferts depuis le début du mrecato, Bordeaux a officialisé une 7e recrue, qui débarque de l'AS Monaco.

Mercato AS Monaco : C'est fait, Harisson Marcelin signe à Bordeaux

Bordeaux vient de l'officialiser, Harisson Marcelin s'est engagé avec les Girondins jusqu'en 2027. Le défenseur central de 23 ans arrive en provenance de l'AS Monaco, qui l'avait acheté en 2020 à l'AJ Auxerre. Mais le défenseur central réunionnais n'a pas eu l'occasion de disputer le moindre match avec les Monégasques, lui qui a été prêté durant deux saisons au Cercle Bruges en Belgique. Le montant du transfert n'est pas connu.

Marcelin a intéressé Bordeaux avec son physique impressionnant. Il mesure 1m97 pour 82 kg, et est logiquement très athlétique. Il possède aussi de grosses qualités dans le duel et le jeu aérien, et à seulement 23 ans, le Réunionnais a encore une marge de progression. Harisson Marcelin a aussi joué 11 matchs avec l'Équipe de France U19, et a fait partie de l'équipe ayant atteint la demi-finale de l'Euro U19 en 2019, avant de se faire sortir par l'Espagne aux tirs au but.

Les Girondins continuent leur très bon mercato

Avec cette nouvelle recrue, les Girondins de Bordeaux continuent de renforcer leur effectif dans l'objectif de retrouver la Ligue 1. Avec le départ de son attaquant star Josh Maja, le FCGB devait absolument trouver des renforts dans le secteur offensif, et c'est chose faite. Aliou Badji et Zan Vipotnik ont été recrutés pour remplacer Maja à la pointe de l'attaque. Le Géorgien Zuriko Davitashvili, acheté pour 1,25 millions d'euros, occupera l'aile droite bordelaise, et l'arrivée libre de Gaëtan Weissbeck n'a fait que renforcer l'effectif bordelais.

Mais les Girondins n'ont pas recruté que dans le secteur offensif. En effet, en plus du recrutement de Harisson Marcelin, Clément Michelin a été acheté définitivement par Bordeaux, alors qu'il était prêté la saison dernière au FCGB par l'AEK Athènes. Les Bordelais se sont aussi renforcés au milieu de terrain avec l'arrivée libre de Yohan Cassubie en provenance de Niort.