Bordeaux Mercato : Un club italien double le Milan AC pour un milieu

Bordeaux Mercato : Annoncé proche du Milan AC, un milieu de terrain devrait finalement signer dans un autre club de Série A.

Bordeaux Mercato : Jean Onana ne devrait pas aller au Milan AC

Après avoir presque vécu l'enfer avec une relégation administrative en National, tout va désormais beaucoup mieux pour les Girondins de Bordeaux. La relégation a été annulée, des ventes ont été actées, et le club au scapulaire réalise un départ canon en Ligue 2 avec 2 victoires et 2 nuls pour le moment. Troisième du championnat, Bordeaux veut continuer sur sa lancée mais doit encore gérer plusieurs dossiers. En effet, si de nombreux départs ont été actés dont le plus récent reste celui de Mexer, le FCGB doit encore se séparer de quelques joueurs et notamment de Jean Onana. Le milieu de terrain de 22 ans a été pourtant bon la saison dernière avec 3 buts et 2 passes décisives en 23 matchs de Ligue 1, mais il faisait partie des indésirables du club depuis quelque temps.

Le Milan AC a récemment affiché son intérêt pour le girondin, mais le transfert se complique selon Clément Carpentier, journaliste à France Bleu Gironde. « C’est un peu compliqué au niveau des discussions. Les Girondins de Bordeaux souhaitent uniquement un transfert pour Junior Onana. Le problème c’est que les clubs les plus intéressés, et surtout qui intéressent le plus le milieu de terrain camerounais, Naples et Milan, ne proposent simplement que des prêts payants. » a t-il déclaré.

Bordeaux Mercato : La Spezia propose 5M€ pour Onana

Estimé à 5 millions d'euros selon Transfermarkt, l'international camerounais (9 sélections, 0 but) ne devrait pas tarder à trouver un nouveau point de chute, comme l'a fait récemment Hwang Ui-Jo. Selon Foot Mercato, Onana pourrait finalement filer dans un autre club de Série A, à savoir La Spezia. Ancien promu, le club est maintenant présent depuis 3 saisons dans l'élite du football italien.

Alors que le Milan AC et Naples étaient plus tentés par un prêt, les Aquilotti proposent eux un transfert sec à Bordeaux, ce qui arrange le club au scapulaire. Il y aurait même un accord entre les deux parties d'après la même source. La Spezia proposerait une offre de 5 millions d'euros + un pourcentage de 10% à la revente, une offre qui pourrait être jugée intéressante aux yeux des dirigeants du FCGB.