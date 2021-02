OM : André Villas-Boas a déjà un nouveau point de chute ?

Publié le 03 février 2021 à 13:30

C'était une journée étrange du côté de l'OM, mardi. Après avoir annoncé sa démission en conférence de presse avant le match mercredi contre le RC Lens, L'Olympique de Marseille a annoncé la mise à pied de l'entraîneur. Une décision suprenante et les détails seront connus dans les prochaines heures, mais Villas-Boas aurait déjà au moins un nouveau club intéressé.

Une démission surprise, une mise à pied plus surprenante

On ne savait plus où en donner de la tête ce mardi après l'annonce de la démission d'André Villas-Boas. Le coach excédé par les décisions prises sans le consulterr, a jeté l'éponge. Le recrutement d'Olivier Ntcham appris par le technicien portugais par voie de presse, était la goutte de trop. Visiblement en colère contre ses déclarations publiques, la direction de l'OM a annoncé dans le foulée, la mise à pied de Villas-Boas. Le motif invoqué, serait celui du préjudice à l'image supposément causé par ce dernier. Alors que les spéculations vont bon train sur les raisons de cet enchainement de décisions, l'entraîneur, lui, attend encore d'être fixé sur son avenir. Comme ses joueurs, qui ne savent pas pour l'instant avec quel coach ils finiront la saison. L'OM doit reprendre dès ce soir, face à Lens et affrontera le PSG, dimanche en Ligue 1. Les noms de Maurizio Sarri, Rafael Benitez et Lucien Favre, ont circulé ces dernières heures. Cependant, dans le contexte actuel et après les incidents de samedi, il est compliqué pour le club d'attirer un top coach en milieu de saison et dans une période aussi tumultueuse. Sarri, aurait déjà refusé de venir en février.

Après l'OM, le Brésil ?

André Villas-Boas, à peine annoncé partant, suscite déjà l’intérêt d'un club. Selon le média Globo Esporte, le profil de l'entraîneur plairait beaucoup au Sao Paulo FC. Le club actuellement 4e du championnat brésilien, étudie les possibilités de faire venir l'ex-entraîneur de l'OM. Le Sao Paulo FC s'est en effet lui aussi séparé de son coach, Fernando Diniz, cette semaine et lui chercherait activement un remplaçant. Villas-Boas qui a la réputation de choisir les projets sportifs au "feeling", se laissera certainement le temps de la réflexion, et pour souffler après sa mésaventure marseillaise. Même si cette dernière n'est pas encore derrière lui. Restera la question de son salaire, bien plus important que ce que le club brésilien peut se permettre a priori.













Par Hind