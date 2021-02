Bordeaux - LOSC : Les Lillois doivent conserver leur avance

Publié le 03 février 2021 à 12:00

Les Lillois effectuent une belle entame d'année. Alors qu'ils ont subi un peu de fatigue en décembre et jusqu'à début janvier, ils gardent le cap. Le LOSC a profité de la déconvenue du PSG à Lorient, pour passer devant au classement. Une petite avance, mais une avance importante dans la course au podium, voire au titre de champions de Ligue 1.

Le LOSC pas favori selon Galtier

L'entraîneur des Dogues est réaliste. A ce stade de la saison, il est encore trop tôt pour parler d'ambitions de champion de France. D'autant que l'avance de points actuelle sur ses concurrents directs n'est pas suffisamment large : 3 points d'avance sur le PSG et 2 points sur l'OL. Le suspense est pour l'instant maintenu, tant qu'aucune des trois équipes ne creuse l'écart. Le LOSC qui affronte les Girondins de Bordeaux ce mercredi (19h), doit continuer sur sa lancée. Moins spectaculaires que les Lyonnais, moins prolifiques en attaque aussi, les Lillois avancent pourtant sereinement. L'objectif annoncé par Christophe Galtier étant d'accrocher les places européennes. Mais au fil des matchs, le LOSC laisse penser qu'il peut être un sérieux candidat au titre.

Creuser l'écart avec l'OL et le PSG

Christophe Galtier est revenu en conférence, sur le classement actuel en Ligue 1 : " Actuellement le classement fait que nous sommes premiers. Est ce que nous sommes pour autant favoris? Non, nous ne sommes pas favoris. Il y a actuellement quatre équipes qui peuvent disputer les places européennes, certaines peuvent revenir, certaines ont des matchs en retard peut-être. Je n'ai pas la pression par rapport à cette position de leader (...) notre position au classement c'est une satisfaction, c'est une grande performance, c'est vrai, mais il faudra que ça soit comme ça jusqu'à la fin de la saison, sinon ça ne servira à rien ", a insité Galtier. Un discours qui n'a pas changé depuis janvier. Une manière de ne pas se mettre de pression et aussi motiver ses joueurs à garder la tête froide. Le Paris Saint-Germain aura des bientôt des échéances importantes en Ligue des Champions et devra subir un calendrier moins clément. Une opportunité pour Lille de creuser l'écart.













Par Hind