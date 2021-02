PSG Mercato : Le clan Pogba favorable à son départ

Publié le 03 février 2021 à 22:00

Paul Pogba est annoncé sur le départ de Manchester United depuis l’été dernier. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus sont les destinations où il est envoyé par la rumeur du mercato. Alors qu’il lui reste encore un an et demi de contrat, le milieu ce terrain est poussé dehors par son frère Mathias.

Le frère de Paul Pogba conseille à Manchester de le transférer

Paul Pogba (27 ans) n’est plus un titulaire indiscutable à Manchester United. Depuis la saison dernière, il connait des hauts et des bas au sein de l’équipe entrainée par Ole Gunnar Solskjær. Même s’il a retrouvé du temps de jeu et une place dans le onze de départ depuis décembre 2020, le champion du monde Tricolore a des envies d’ailleurs après près de 5 saisons consécutives chez les Red Devils. D’ailleurs, son agent Mino Raiola avait confirmé la tendance en fin d’année dernière. « C’est très difficile de voir de gros clubs réaliser ce genre de transferts en janvier. On verra ce qu'il se passera l'été prochain », avait-il déclaré.

Le grand frère de Paul Pogba lui conseille ouvertement de quitter Manchester United l’été prochain. Dans ses propos confiés à El Chiringuito, il estime que le club de Premier League devrait laisser filer le Tricolore. « Je ne sais pas (s'il va rester jusque-là). […] La seule chose que je peux dire, c'est que si United veut de l'argent, ils doivent le vendre maintenant. Sinon, il partira gratuitement », a indiqué Mathias Pogba (30 ans).

Le Tricolore attend la fin de saison

Le joueur concerné, lui, attend la fin de la saison, afin d’ouvrir le débat sur la question de son avenir en Angleterre. « Tout le monde sait que j'ai encore un an de contrat. Je vais discuter avec le club et on verra ce qui arrivera », avait-il confié à BT Sports. Paul Pogba a été formé à MU (2009-2011), puis lancé en Premier League lors de la saison 2011-2012, avant de filer à la Juventus à l’été 2012. Revenu dans le nord-ouest de l’Angleterre en août 2016, son transfert a coûté 105 M€.













Par ALEXIS