Bordeaux : Un jeune défenseur quitte les Girondins (Off.)

Publié le 04 février 2021 à 08:00

Les Girondins de Bordeaux ont enregistré le départ d’un jeune élément. Dans un communiqué publié sur ses plateformes digitales, Bologne a confirmé le transfert de Nassim Akki en provenance du FCGB.

Encore un départ officialisé chez les Girondins de Bordeaux

Comme lors du dernier mercato estival, les Girondins de Bordeaux n’ont signé qu’un seul renfort en hiver. Les Marine et blanc ont recruté le milieu ivoirien Jean Michaël Seri dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Comme en été, c’est dans le sens des départs que le FCGB a enregistré plusieurs mouvements. Le club au scapulaire a notamment perdu un cadre en la personne de Pablo Castro. Le défenseur brésilien a quitté la Gironde pour la Russie où il défend désormais les couleurs du Lokomotiv Moscou. Comme lui, Josh Maja et Gabriel Lemoine sont partis cet hiver. Les deux joueurs ont respectivement été prêtés à Fulham (Premier League) et au Lommel SK (D2 Belge). Le club au scapulaire a enregistré un autre départ ces dernières heures.

Nassim Akki quitte Bordeaux pour l’Italie

Les Girondins de Bordeaux ont enregistré le transfert de Nassim Akki. Âgé de 18 ans, il évolue au poste de défenseur central. Il va poursuivre sa carrière en Italie du côté de Bologne comme l’a indiqué l’actuel 15e de Serie A. Celui-ci indique d’ailleurs que le joueur formé au FCGB va évoluer dans un premier temps avec la réserve. Comme le note L’Équipe, l’ancien bordelais s’est engagé pour trois saisons et demie avec le club italien. Il a signé un contrat stagiaire de six mois avant de passer pro l’été prochain.













Par Ange A.