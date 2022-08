Bordeaux Mercato : Le FCGB boucle une jolie signature en attaque

Publié par Ange A. le 27 août 2022 à 17:35





Bordeaux Mercato : Après avoir enregistré quelques départs en attaque cet été, le FCGB serait proche de boucler une signature.

Bordeaux Mercato : Une signature dans les tuyaux au FCGB

Relégués en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux affichent leur ambition en ce début de saison. Le FCGB, qui vise un retour rapide dans l’élite, est invaincu après quatre journées de championnat. Pour atteindre son principal objectif de la saison, le club au scapulaire compte conforter l’un de ses meilleurs éléments offensifs restés à quai. Les Girondins ont en effet perdu Hang Ui-Jo et M’Baye Niang cet été. Le Sud-coréen, meilleur buteur bordelais la saison dernière, a rejoint Nottingham Forest. Le promu a refourgué l’ancien Bordelais en prêt à l’Olympiakos. Quant au Sénégalais, il a retrouvé la Ligue 1 en s’engageant avec l’AJ Auxerre. Après ces départs, la direction des Marine et bleu souhaite blinder Josh Maja. Le contrat du Nigérian expire dans un an.

Josh Maja vers une prolongation chez les Girondins

L’Équipe assure que l’attaquant âgé de 23 ans a finalement cédé aux avances de ses dirigeants. Josh Maja avait d’abord repoussé la première proposition de prolongation de son contrat. Le quotidien sportif révèle que l’international nigérian (1 sélection) a changé d’avis et aurait même accepté une réduction de son salaire. L’attaquant bordelais aurait accepté de voir ses 100 000 euros mensuels divisés par deux. Il devrait parapher un nouveau contrat d’un an, avec une saison supplémentaire en cas de montée en Ligue 1. L’officialisation de sa signature devrait survenir « en début de semaine prochaine ».

Josh Maja a rejoint les Girondins de Bordeaux en 2019 en provenance de Sunderland. Auteur d’une passe décisive en ce début de saison, le Nigérian a terminé la précédente campagne avec 3 buts et autant d’assists. Il avait notamment été éloigné des terrains en raison d’une blessure au dos. Outre Maja, la source révèle que « Danylo Ignatenko et Fransergio pourraient aussi signer un avenant à leur contrat dans les prochains jours avec une baisse de salaire d’au moins 20 % ».