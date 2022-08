Bordeaux Mercato : Deux départs confirmés chez les Girondins

Publié par ALEXIS le 24 août 2022 à 22:06





Bordeaux Mercato : En attendant le transfert de Hwang Ui-Jo et de Jean Onana, le FCGB a officialisé deux départs en Gironde, ce mercredi.

Bordeaux Mercato : Mexer quitte les Girondins et rejoint Estoril

Alors que le transfert de Hwang Ui-Jo à Nottingham Forest (Premier League) est toujours dans les tuyaux, Bordeaux a acté deux départs ce mercredi. Après trois saisons au FCGB, Edson Mexer a rejoint le GD Estoril comme pressenti. Il a résilié son contrat d’une saison en Gironde et a rejoint le GD Estorial-Praia (au Portugal) librement. « Edson Mexer quitte le FC Girondins de Bordeaux. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière sous les couleurs d’Estoril », a fait savoir le club au scapulaire. Selon L'Équipe, l'international mozambicain (55 sélections, 3 buts) va signer un contrat d'une saison, plus une deuxième en option, à Estoril.

Thibault Klidjé résilié son contrat et file librement

Poussé aussi vers la porte de sortie de Bordeaux, suite à la relégation du club n Ligue 2, Thibault Klidjé a quitté les Girondins. Comme son coéquipier Edson Mexer, l’avant-centre togolais a rompu son bail d’un an qui lui restait afin de partir. « Le FC Girondins de Bordeaux a accepté le choix de Thibault Klidjé (21 ans) de résilier son contrat. Nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite de sa carrière », a appris le club de Gérard Lopez. Contrairement à Mexer, le jeune avant-centre togolais n’a pas encore trouvé de point de chute. Libre de tout engagement, Klidjé va tenter de lancer sa carrière professionnelle dans une autre équipe, ce qu’il n’a pas réussi à Bordeaux où il avait signé en février 2020.

Bordeaux Mercato : L'AC Milan d'accord avec Onana, mais pas avec le FCGB

Quant à Jean Onana, il a déjà donné son accord à l'AC Milan selon le quotidien sportif. Il reste donc une entente entre Bordeaux et le club lombard. Les Bordelais exigeraient 6 M€ plus 1 M€ de bonus, ainsi qu'un pourcentage à la revente pour laisser partir leur milieu défensif chez les Rossoneri. « On ne s'est pas mis d'accord, mais on n'est pas loin », a glissé un proche du dossier à la source. Néanmoins, le dossier de l’international camerounais (9 sélections) n’est pas clos. « Un nouveau rendez-vous est programmé entre les dirigeants bordelais et leurs homologues milanais pour tenter de décanter la situation » d’après les indiscrétions du journal sportif.