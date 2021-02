OM : Jorge Sampaoli à Marseille, ça commence à se préciser !

Publié le 04 février 2021 à 14:00

Les noms cités pour remplacer André Villas-Boas à l'OM, circulaient déjà avant que le départ de ce dernier ne soit acté. Alors que la piste de l'Argentin, Jorge Sampaoli, se précise, un autre nom cité lui aussi, surprend plus que les autres.

La piste Sampaoli à l'OM se précise

Tous les noms d'entraîneurs disponibles, ou presque, ont été cités ces dernières heures du côté de l'OM. Certaines pistes comme celles de Maurizio Sarri et Lucien Favre, deux choix très populaires, semblent se refroidir. L'Olympique de Marseille a du mal à convaincre un top coach de reprendre en milieu de saison, compte tenu de la situation sportive actuelle. Sans compter la crise institutionnelle et la fraction totale entre la direction et les supporters du club. Cependant, le club pourrait réussir un tour de force. La presse espagnole, rapporte ce jeudi, des contacts poussés avec l'entraîneur de l'Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli. Cependant, ce dernier ne pourrait pas débarquer tout de suite à Marseille. Selon les informations de AS, l'Argentin aurait déjà un accord de principe avec le club phocéen, mais il souhaite d'abord terminer la saison avec son club avant de s'engager. Il lui reste encore quatre matchs à disputer dans le championnat brésilien, ce qui le ferait arriver qu'en fin février, voire début mars. La direction de l'OM cependant voudrait quelqu'un pour reprendre immédiatement.

La surprenante rumeur Beye

L'ancien joueur de l'OM, Habib Beye, bénéficie d'une certaine cote de popularité auprès de nombreux supporters marseillais. Dans une infographie de L'Equipe, le nom du consultant de Canal+ a été cité à côté de ceux de Lucien Favre, Leonardo Jardim et Maurizio Sarri. L'ancien défenseur et international sénégalais a réagi sur les réseaux sociaux : " Très flatté d’être cité aux côtés de si grands entraîneurs... sooner or later ", a-t-il écrit. Une manière de signifier qu'il n'y avait pour l'instant aucune possibilité pour sa nomination, sans pour autant fermer la porte définitivement. Beye a en effet déjà obtenu le premier niveau du Brevet d'entraîneur de football en 2019 et il avait intégré le staff de Poissy en National 2, et a suivi des formations pour obtenir les deux degrés restant du diplôme. Il n'est pas pour autant taillé pour reprendre une équipe comme l'OM, sans expérience solide derrière lui.













Par Hind