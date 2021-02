OL : Rudi Garcia s'inquiète de l'état de forme de son équipe

Publié le 04 février 2021 à 16:30

L'OL gagne ses match et s'accroche au podium, mais pour Rudi Garcia, ce n'est pas suffisant. Rudi Garcia a pointé du doigt les failles de son équipe, notamment dans le secteur offensif.

L'OL a gagné petit contre Dijon

L'Olympique lyonnais continue sur sa lancée et confirme match après match par les résultats. L'OL qui occupe actuellement la deuxième place au classement de Ligue 1, à deux points du LOSC, a engrangé les victoires, mais n'a pas encore réussi à creuser l'écart. Cependant le contenu dans le jeu laisse encore à désirer. Mercredi encore, face à Dijon, les hommes de Rudi Garcia se sont mis inutilement en danger par moments et ont raté beaucoup d'occasions. Les Lyonnais ont produit beaucoup de déchet technique en faisant compliqué, quand il pouvaient jouer plus simple et se sont montrés inconstants tout au long du match, en manquant d'intensité et d'impact. Une inconstance qui a failli leur jouer des tours et qui risque de ne plus pardonner, alors qu'on commence à rentrer dans le dur de la compétition. Les résultats cachent la manière, mais si ces problèmes ne sont pas corrigés, lesdits résultats pourraient ne plus suivre. D'un match à l'autre, l'OL change radicalement de visage, peut-être trop souvent. C'était déjà le cas la saison dernière, et même sous Genesio. Mercredi, les Lyonnais ont assuré l'essentiel, mais tout juste.

"Des satisfactions, mais...."

Rudi Garcia semble lucide sur les problèmes de son équipe : " Il y a eu des satisfactions mais quand on manque de détermination offensive et que l'on ne concrétise pas... Nous aurions pu marquer avant le but de Lucas Paqueta. Nous avons eu trop de situations où nos attaquants ont manqué de lucidité et de détermination pour nous rendre le match plus facile. Nous avons été solides en seconde période au niveau de la maîtrise collective. Il faut noter la stabilité défensive. Il nous a manqué le second but pour être plus tranquille. Dijon a été solide comme sur ses derniers matchs. Nous attendions mieux de notre trio d'attaque dans son ensemble. Pour le classement, il était très important de gagner. Il reste beaucoup de journées et nous rejouons dès samedi avant la Coupe de France mardi. Il faut continuer à prendre des points et être prêt à enchaîner les victoires ", a déclaré le coach des Gones.













Par Hind