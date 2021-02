OM : Nasser Larguet se dit prêt à prolonger l'intérim

Publié le 04 février 2021 à 17:00

La mise à pied d'André Villas-Boas ayant fait grand bruit au sein de l'OM, la nomination de Nasser Larguet pour assurer l'intérim s'est presque faite en catimini. Pourtant, l'ancien DTN du Maroc a ramené le point du nul de Lens avant de se déclarer prêt à prolonger son aventure à la tête de l'équipe marseillaise.

Le premier match mitigé de Nasser Larguet

Dans le marasme qu'est le contexte actuel de l'Olympique de Marseille, le club des Bouches-du-Rhône avait un match à disputer hier. En déplacement à Lens, les Olympiens devaient battre les Sang et Or pour ne pas enterrer définitivement leurs rêves d'Europe. Cette rencontre était aussi l'occasion de suivre les premiers pas de l'intérimaire et inexpérimenté Nasser Larguet à la tête de l'équipe phocéenne. Un match qui s'est soldé par un nul âprement disputé après notamment une première mi-temps maîtrisée des Marseillais.

En conférence de presse d'après-match, le natif de Berkane s'est montré très fier du match de ses joueurs et a tenu à les féliciter : "Je suis vraiment très fier des joueurs (...) Le match nul est mérité. On avait une belle équipe de Lens en face de nous. Les joueurs ont répondu à nos attentes, avec de la générosité et de l'engagement. À la fin, cela a été très difficile physiquement. Je leur tire un grand coup de chapeau par rapport aux efforts fournis pendant le match. "

Larguet paré à toutes les éventualités avec l'OM

Peut-être entraîneur de l'OM d'un soir, l'ancien professeur de mathématiques s'attend à tout pour son avenir et se tient donc prêt à être maintenu à ce poste jusque la fin de la saison ou non alors que Pablo Longoria est à la recherche active d'un entraîneur réputé : "Moi, je suis au service du club, je suis un amoureux de mes jeunes au centre de formation. S'il faut encore donner un coup de main, je serai présent. S'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. " Des déclarations lucides, d'autant plus que le club marseillais semble accélérer sur la piste Jorge Sampaoli.













Par Chemssdine