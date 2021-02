OGC Nice : Le verdict est tombé pour Jeff Reine-Adelaïde

Publié le 04 février 2021 à 18:00

Le derby haletant entre l'AS Monaco et l'OGC Nice a tenu toutes ses promesses hier entre deux équipes qui n'avaient pas froid aux yeux. Néanmoins, cette belle rencontre a été ternie par la terrible blessure de Jeff Reine-Adelaïde, évacué en civière et qui semblait souffrir le martyre. Le verdict est tombé cet après-midi et ne vient que confirmer les tristes avis pessimistes suite à cette blessure.

Rupture des ligaments croisés pour JRA, coup dur pour l'OGC Nice

94ème minute de jeu à Louis II entre Monaco et Nice. Au duel aérien avec Caio Henrique, Jeff Reine-Adelaïde saute mais retombe mal sur son genou gauche. Ce même genou sur lequel il s'était fait opéré en décembre 2019 pour une rupture des ligaments croisés lors d'un match de l'OL. Evacué sur civière, les joueurs et dirigeants présents usaient de pessimisme à l'image de Jean-Pierre Rivère, président du Gym, qui craignait le pire : "Quand on voit le vestiaire, il est effondré. C’est assez impressionnant. Quand un joueur se blesse comme ça, je ne suis pas médecin, mais ce n’est pas très beau. Le vestiaire est atterré. Jeff est à côté dans la pièce et visiblement, c’est très douloureux. Quand je vois la tête de mes joueurs par rapport à ça, ce n’est pas très rassurant. " Le verdict vient alors de tomber cet après-midi, et le milieu formé à Arsenal est une nouvelle fois victime d'une rupture des ligaments croisés, sa deuxième en quatorze mois...

Il sera opéré à Lyon

"Ce jeudi, au lendemain du derby, le verdict est tombé à la suite des examens médicaux : Jeff Reine-Adélaïde souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. " Un terrible contretemps pour le capitaine de l'Equipe de France Espoirs, alors que son prêt du côté du club azuréen devait s'achever cet été. Il sera finalement de retour à Lyon plus tôt que prévu, car il sera opéré dans la capitale des Gaules : " dès vendredi, le joueur se rendra à Lyon, où il avait été opéré du genou droit en 2019, pour une réunion préalable à une intervention chirurgicale. Si cette blessure demeure un gros coup dur sportif pour le joueur et les Aiglons, elle reste avant tout une épreuve humaine difficile à affronter. L’OGC Nice mettra tout en œuvre pour soutenir JRA durant cette épreuve, porté par la certitude que son mental et son professionnalisme permettront au capitaine de l’équipe de France Espoirs de revenir encore plus fort. " On souhaite donc un prompt rétablissement au formidable joueur qu'est Jeff Reine-Adelaïde !













Par Chemssdine