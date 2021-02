Juventus : La Vieille Dame veut prolonger en masse !

Publié le 04 février 2021 à 18:30

En embuscade derrière un trio en place en Serie A, la Juventus de Turin risque de voir l'éventualité d'un dixième Scudetto consécutif s'envoler. Au-delà de l'aspect sportif, le futur de certains cadres donnent du fil à retordre aux dirigeants bianconeri, qui se sont lancés récemment dans une course à la prolongation de masse.

Le dossier CR7 cristallise les attentions de la Juventus

Tout roule pour la Juve en ce début d'année. Vainqueur de la Supercoupe d'Italie il y'a deux semaines, les Piémontais restent sur cinq victoires toutes compétitions confondues. Andrea Pirlo, qui semble avoir trouvé la formule victorieuse, peut compter sur un Cristiano Ronaldo toujours aussi létal, qui reste sur un doublé face à l'Inter Milan et qui fêtera ses 36 ans demain. Auteur de 22 buts en 23 matchs, le quintuple Ballon d'Or est une machine à scorer et un leader charismatique providentiel pour la Vieille Dame. Alors que son contrat expire en juin 2022, la Juventus aimerait prolonger le natif de Funchal d'après Sport Mediaset. Toujours selon le média italien, le meilleur buteur de l'histoire du football consenterait également à prolonger d'un an son contrat, qui expirerait alors en 2023, à l'heure où le joueur formé au Sporting Portugal aura soufflé ses 38 bougies.

Dybala devrait également prolonger

L'autre dossier prioritaire de la Juve est la prolongation du contrat de Paulo Dybala. Le contrat de la Joya expire également en 2022 et des négociations pour le voir prolonger sont à l'ordre du jour d'après Tuttosport. L'ancien joueur de Palerme souhaiterait une revalorisation salariale à hauteur de quinze millions d'euros, alors que les récentes négociations tournaient autour de douze. Les récentes déclarations d'Andrea Agnelli, président du club turinois, laissent présager une issue positive au dossier : "Dans notre esprit, il est le prochain capitaine du club même s'il a déjà porté le brassard plusieurs fois. Il a reçu une offre qui fera de lui l'un des vingt joueurs les mieux payés d'Europe. C'est un excellent point de départ, un signe de gratitude. " En plus de ces épineux dossiers, la direction de la Juventus devra également gérer les fins de contrat de Gianluigi Buffon et de Giorgio Chiellini, ainsi que lever les options d'achat des prêts de McKennie et Morata. Un programme chargé donc pour la Juventus et ses dirigeants.













Par Chemssdine