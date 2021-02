ASSE : Derniers échos du licenciement de Stéphane Ruffier

Publié le 04 février 2021 à 20:30

Les six derniers mois de contrat de Stéphane Ruffier à l'ASSE ont été rompus. Le gardien de but a été viré du club ligérien, pour « faute professionnelle grave ». Selon le témoignage de l’un de ses proches, la rupture avec l’AS Saint-Étienne a fait mal au Bayonnais, qui s'en remet difficilement.

« La rupture de Ruffier avec l'ASSE est douloureuse »

En conflit avec l'ASSE, Stéphane Ruffier a fini par être poussé dehors. Son contrat, qui finissait le 30 juin 2021, a été résilié le 13 janvier 2021, au bout de presque un an de désaccord avec le manager général Claude Puel. Le portier est parti de l’AS Saint-Étienne où il a passé 9 saisons et demie, soit entre juillet 2011 et janvier 2021. Selon les confidences de Jean-Pierre Mainard dans les colonnes du Parisien / Aujourd'hui en France, il avoue que le gardien de but de 34 ans a été affecté par son renvoie par les Verts. « On sent quand même que sa rupture avec l'ASSE est douloureuse », a expliqué le vice-président de l’Aviron bayonnais, le club formateur de Stéphane Ruffier.

Stéphane Ruffier sincère dans sa reconversion

Le désormais ex-ancien portier des Stéphanois s’est lancé dans un nouveau projet. Il a lancé une académie de gardiens de but à Bayonne. « Il a une immense envie de transmettre aux jeunes gardiens du club. Même s'il n'est pas très expansif, il est sincère dans sa démarche », a assuré Jean-Pierre Mainard. Un membre l'ASSE, dont l’identité n’est pas révélée par la source, a également regretté le départ du dernier rempart viré par Claude Puel. « Il fallait tellement peu de choses de la part de Stéphane Ruffier pour que tout s'arrange. Puel ne le détestait pas, contrairement à ce qu'il s'est mis dans le crâne. Cette histoire, c'est un vrai gâchis », a-t-il confié au quotidien, sous couvert d'anonymat.













Par ALEXIS