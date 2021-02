Stade Brestois Mercato : Un surprenant départ officialisé

Publié le 05 février 2021 à 01:30

Cristian Battocchio n’ira pas au terme de son contrat avec le Stade Brestois. Le milieu de terrain de 29 ans a confirmé son départ du club finistérien jeudi sur les réseaux sociaux.

Cristian Battocchio quitte le Stade Brestois

Absent des pelouses depuis le 9 janvier, Cristian Battocchio ne rejouera plus avec le Stade Brestois cette saison. En fin de contrat l’été prochain, le milieu de terrain a décidé de quitter le SB29. Sur Twitter, le milieu de terrain a officialisé son départ du club finistérien jeudi. « Je ne laisse pas qu’une équipe, je laisse mes amis, mes frères, ma famille ! Bonne fin de championnat ! Vous allez me manquer ! À bientôt », a posté le milieu italien sur le réseau social. Le natif de Rosario (Argentine) va poursuivre sa carrière au Japon. Il va s’engager avec Tokushima Vortis (D1), pour une année (plus une autre en option).

Battocchio parti, une bonne nouvelle pour Dall’Oglio ?

Olivier Dall’Oglio ne devrait pas tellement être affecté par le départ de Cristian Battocchio du Stade Brestois. Le milieu de terrain n’était pas un titulaire indiscutable à Brest. Cette saison, il a disputé 15 matchs de championnat, dont seulement 2 en tant que titulaire. Le technicien brestois s’était d’ailleurs passé des services de l’Italien lors des quatre dernières sorties du club. Battocchio avait regagné le Finistère en janvier 2019 en tant que joueur libre en provenance du Maccabi Tel Aviv. Il avait déjà effectué un premier passage au SB29 entre 2015 et 2017. Au total, il a disputé 127 matchs avec la Team Pirates pour 18 buts et 15 passes décisives.













Par Ange A.