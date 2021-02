OL Mercato : Aulas lâche un indice sur l'avenir de Garcia

Publié le 05 février 2021 à 06:30

Président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas a évoqué l’avenir de Rudi Garcia. Le bail du coach de l’ OL expire au terme de la saison. Aucune décision ne sera prise avant cette échéance.

Rudi Garcia sur la bonne voie avec l’ OL

Après un premier exercice terne, Rudi Garcia a su relever l’Olympique lyonnais. Lyon est un prétendant au titre cette année. Les Gones se classent 2es de Ligue 1 derrière le Lille OSC et devant le PSG. L’ OL n’a concédé que deux défaites cette saison en championnat. Privé de Coupe d’Europe cette saison, Lyon joue à fond le championnat et est sur la bonne voie pour retrouver les compétitions continentales. Malgré ses prouesses, Rudi Garcia n’est pas encore fixé sur son futur avec le septuple champion de France. Arrivé au club en octobre 2019, son contrat expire en juin prochain. Jean-Michel Aulas a fait la lumière sur la situation du technicien de 56 ans.

Une prolongation en vue pour Garcia, la réponse d’Aulas

Interrogé par RMC Sport, le président de l’ OL s’est dit satisfait du travail abattu par Rudi Garcia. Mais pour le moment, le dirigeant lyonnais ne veut pas s’emballer et prolonger son entraîneur. Il entend d’ailleurs consulter Juninho, le directeur sportif de l’Olympique lyonnais lorsqu’il sera question de trancher sur l’avenir du coach des Gones. « On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. "Juni" [Juninho le directeur sportif] participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir », a déclaré le patron du club rhodanien. La balle est donc pour le moment dans le camp de l’ancien entraîneur de Marseille. À lui d’enchaîner les performances pour maintenir la confiance de sa direction.













Par Ange A.