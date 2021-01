OL Mercato : Juninho proche d'un joli coup à 8 M€ cet hiver

Publié le 22 janvier 2021 à 08:00

Après le transfert d’Islam Slimani, l’Olympique lyonnais pourrait boucler une autre arrivée cet hiver. La presse argentine indique que l’ OL devrait passer à l’action pour signer un latéral droit avant la clôture du mercato.

Un latéral attendu à l’ OL en janvier ?

Avec la signature d’Islam Slimani, l’Olympique lyonnais a compensé le départ de Moussa Dembélé, parti à l’Atlético Madrid. Outre l’arrivée de l’Algérien, l’ OL pourrait réaliser une autre opération. Le club rhodanien suit depuis plusieurs semaines Gonzalo Montiel. Âgé de 24 ans, le latéral droit évolue actuellement à River Plate en Argentine. L’international argentin (6 sélections) présente une situation contractuelle avantageuse pour Lyon. Comme Slimani, Montiel est en fin de contrat avec son club. Il pourrait donc débarquer libre à Lyon l’été prochain. Mais comme l’indique la presse locale, le club rhodanien ne devrait pas attendre le prochain mercato pour recruter l’Argentin. La direction des Gones devrait donc lâcher quelques millions d’euros en janvier.

Lyon contraint d’accélérer dans le dossier Montiel

Pour VarskySports, l’ OL devrait débourser un montant compris entre 7 et 8 millions d’euros pour recruter Gonzalo Montiel. Pour cette source, les deux clubs sont proches de conclure l’affaire. Alors que son arrivée était attendue l’été, l’Argentin devrait donc débarquer plus tôt que prévu. La faute à la concurrence de l’AS Roma. Le club rhodanien ne voudrait pas prendre le risque de se faire doubler par son rival italien. En cas de venue cet hiver, Montiel ne devrait pas disposer d’un temps de jeu considérable. Rudi Garcia dispose actuellement de Léo Dubois et de sa doublure Mattia De Sciglio. Mais avec la fin du prêt de l’Italien l’été prochain, l’Argentin devrait engranger du temps de jeu la saison prochaine.













Par Ange A.