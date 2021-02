LOSC : Grosse tuile à l'Ajax, futur adversaire en Ligue Europa

Publié le 05 février 2021 à 17:00

Futur adversaire du LOSC, l'Ajax Amsterdam réalise une saison dans ses normes habituels en Eredivisie mais se voit confronter à de légers déboires avec l'UEFA qui compromettent fortement la qualification face au Lille OSC, qui peuvent se frotter les mains.

Onana suspendu un an par l'UEFA, une aubaine pour le LOSC !

Ce serait à croire que l'UEFA ait un contentieux avec l'Ajax Amsterdam. Quelques minutes après avoir vu l'appel pour intégrer la recrue Sébastien Haller à la liste de joueurs pouvant disputer la suite de l'Europa League, voilà que la formation amstellodamoise voit son gardien camerounais André Onana être suspendu pour un an. Une aubaine pour le LOSC

La raison ? Une infraction aux règles anti-dopage en réalité dûe à un médicament de sa femme qu'il a pris par mégarde : "La commission disciplinaire de l'association européenne de football UEFA a imposé une suspension de 12 mois à André Onana pour violation des règles d’anti dopage. Après un contrôle «hors compétition» le 30 octobre de l'année dernière, la substance Furosémide a été trouvée dans l’urine du gardien. La suspension est effective à partir d'aujourd'hui et s'applique à toutes les activités de football, nationales et internationale (...) Le 30 octobre (2020) au matin, Onana se sentait mal. Il voulait prendre une pilule pour se soulager. Sans le savoir, il a pris du Lasimac, un médicament que sa femme s'était déjà vu prescrire. La confusion d'Onana l'a amené à prendre par erreur les médicaments de sa femme, ce qui a finalement amené l'UEFA à prendre cette mesure contre le gardien de but. "

L'Ajax Amsterdam et le joueur vont faire appel

Une décision injuste selon le gardien qui ne cesse de clamer son innocence : "Je dois dire que j'ai du respect pour l'Organe d'appel de l'UEFA, mais je ne suis pas d'accord avec sa décision sur cette question. Je pense que c'est excessif et disproportionné parce que l'UEFA a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur accidentelle. Tout le monde sait que je mène une vie très saine, et depuis le début de ma carrière sportive, je me suis toujours fermement opposé à tout usage du dopage et condamné tout comportement antisportif." Furieux, le club devrai emboîter le pas à leur gardien en ayant recours un appel pour permettre notamment à Onana de disputer la double confrontation contre le LOSC, actuel leader de Ligue 1.













Par Chemssdine