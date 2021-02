OM : Tensions entre Eyraud et la mairie de Marseille

Publié le 05 février 2021 à 16:00

La situation est critique à l'OM, après les incidents survenus samedi dernier au centre d'entraînement du club, ayant entraîné le report du match contre le Stade Rennais. Dans la foulée, André Villas-Boas a donné sa démission et l'Olympique de Marseille se retrouve sans entraîneur, avec une nette rupture entre les supporters et la direction. Mais la mairie de Marseille n'est pas non plus en très bon termes avec Jacques-Henri Eyraud, le président du club.

Entre Eyraud et la mairie de Marseille, ce n'est pas l'amour fou

À Marseille, Jacques-Henri Eyraud semble cristalliser toutes les tensions. Après l'invasion de la Commanderie, l'Olympique de Marseille n'a pas vraiment joué l'apaisement. La direction semble vouloir la dissolution de certaines groupes de supporters et la justice a lourdement sanctionné les quelques individus attrapés lors des incidents de samedi dernier. Dans les colonnes de L'Equipe, la maire adjointe de la ville a demandé du "sérieux" au président de l'OM. "A lui de voir s'il est à l'aise à l'OM, a commencé Samia Ghali. Je dis juste qu'il y a un malaise profond avec les supporters. On ne peut pas les mépriser à ce point et dire, par exemple qu'il y a trop de Marseillais au sein du club. Je rêve... Je n'ai jamais vu un chef d'entreprise local venir expliquer qu'il y a trop de Marseillais dans sa boîte. Je ne vous cache pas qu'on a des échanges un peu durs en ce moment ! Il me dit ce qu'il pense et moi aussi. On ne peut pas mettre tous les supporters de l'OM dans le même sac, ce n'est pas sérieux."

Samia Ghali veut un apaisement à l'OM

Alors que le stade Vélodrome est en vente, tout comme le club marseillais, proche, selon Thibaud Vézirian, d'un rachat par un fonds saoudien, Samia Ghali appuie sur la nécessité de retisser des liens entre la direction de l'OM et ses supporters, s'il en est encore temps. "A lui (Frank McCourt, ndlr) et Monsieur Eyraud de voir s'ils se sentent bien, a continué l'élue marseillaise. Mais je pense qu'il y a une rupture de confiance entre les supporters et eux. Il faut la regagner. Quand j'ai rencontré les différents groupes (mercredi), j'ai demandé qu'on retrouve un apaisement. Les supporters veulent être respectés et ils ont envie que leur club brille." Quant à la vente de l'OM, c'est silence radio. "Je n'en sais rien, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne veux pas rentrer là-dedans", a conclu Samia Ghali.













