FC Nantes : Les Canaris en mode survie contre le LOSC

Publié le 05 février 2021 à 15:00

Le FC Nantes de Raymond Domenech n'a toujours pas remporté le moindre match sous la houlette de son nouvel entraîneur. Et pour la 24e journée de Ligue 1, la tâche ne sera pas plus facile, alors que les Canaris vont accueillir le leader, le LOSC. Pour les Nantais, 17es, la situation est plus que critique et Sébastien Corchia a employé les grands mots en conférence de presse.

Le FC Nantes veut battre l'orge lillois

À égalité de points avec le barragiste, le FC Lorient, qui a un match en moins, le FC Nantes est dans l'urgence. Le FCN n'a toujours pas gagné avec Raymond Domenech sur le banc et s'enlise dans la crise sportive. Le Canari Sébastien Corchia aborde la prochaine rencontre, contre le LOSC, premier au classement, avec un petit pincement au coeur. "J’ai vécu trois années géniales à Lille, a expliqué le latéral en conférence de presse. J’ai en tête la saison où on termine cinquième, on va en Europe. C’est un match particulier mais dans la situation dans laquelle on se trouve, l’objectif c’est la victoire."

Pour Corchia, le FC Nantes paye l'absence des supporters et entre en mode survie en Ligue 1. "Il faut garder cette joie de vivre même si la situation est difficile et qu'on la vit mal. Mais il faut garder ça et tout faire sur le terrain pour redresser la barre. On a le devoir de sauver le club et on va tout faire pour y arriver. Contre Lille, on est chez nous, donc il va falloir être conquérant et y aller", a lancé l'ancien nordiste. "Avec les supporters à la Beaujoire, on n'en serait peut-être pas là. Je pense qu'on aurait eu plus de points. Ils nous poussent, on doit jouer pour eux car ils sont très importants pour nous."

Le LOSC se méfie du rebond nantais en Ligue 1

Côté Lillois, on se méfie de ce FC Nantes, certes mal en point, mais qui reste difficile à jouer. "Je les ai vus contre Monaco. Saint-Étienne, c'était certainement leur match le plus abouti. Évidemment qu'ils ne sont pas dans une série positive, mais c'est une équipe qui prend forme match après match. S'ils l'avaient emporté à Saint-Étienne, il n'y avait rien à dire. Leur latéral gauche est absent et Pallois sera encore suspendu. Il y a l'adversaire, mais c'est surtout nous", a expliqué l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier. Ce dernier ne doute pas des compétences de Domenech pour redresser la barre. "Raymond était au coeur du foot depuis des années à travers ses activités, à travers ses observations, il ne pratique pas un foot fermé, il a un football très moderne. Mais quand vous reprenez une équipe qui est malade, il faut un certain temps, je suis bien placé pour le savoir..." Pour le FC Nantes, il manque un match référence. Cela pourrait être contre Lille, dimanche (17h)...













Par Matthieu