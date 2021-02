Vente OM : Le prix du rachat connu, le Vélodrome renommé ?

Publié le 05 février 2021 à 17:30

Il y a du neuf dans le dossier Vente OM ce vendredi ! Les informations fusent de toutes parts et le rachat du club par une holding saoudienne serait déjà "bouclé", selon le journaliste Thibaud Vézirian. Canal+ a apporté de nouvelles informations dans la foulée, comme le prix de rachat de l'Olympique de Marseille, mais aussi le fait qu'Emmanuel Macron aurait participé aux discussions.

Vente OM : Les négociations "touchent à leur fin"

Tout va très, voire trop, vite dans l'actualité de l'Olympique de Marseille. Entre les incidents intervenus à la Commanderie samedi, le report du match contre le Stade Rennais et le départ précipité d'André Villas-Boas en début de semaine, pas le temps de souffler. En y ajoutant les rumeurs d'arrivée d'un nouvel entraîneur et la fin du mercato, la coupe est pleine. Pleine ? Non ! Le dossier Vente OM évolue lui aussi très rapidement ces derniers jours. Pour le journaliste Thibaud Vézirian, très au fait de l'affaire, le rachat de l'OM serait "bouclé". "Des réunions décisives à Riyad en Arabie-Saoudite entre le clan McCourt et la Kingdom Holding Company. L'OM va être racheté dans les prochains jours. Un communiqué de presse est déjà écrit sur le sujet. Toutes les négociations touchent à leur fin, tout semble terminé et ce n’est pas ma voix qui embêtera les acheteurs et les vendeurs dans leurs négociations secrètes."

Macron impliqué dans le dossier Vente OM ?

Et après ces révélations, c'est Canal+, par l'intermédiaire de son journaliste Matthias Manteghetti qui a donné de plus amples, et étonnantes informations. Selon lui, "le montant de la vente OM approcherait les 480 millions d'euros (McCourt en espérait 600)". L'augmentation du capital de l'Olympique de Marseille, décidé en octobre et révélé en décembre, aurait été "chapeautée par les repreneurs". Et dans leur projet, ceux-ci incluraient Luis Campos, ancien recruteur du LOSC. "Il est à Marseille", précise Manteghetti. Enfin, prouvant que ce rachat n'est pas que sportif, mais aussi politique, le journaliste affirme que "Emmanuel Macron a participé aux discussions, via Jacques-Henri Eyraud, qui veut aller « au bout »" La France aurait des "intérêts via le port de Fos-Marseille" pour des "échanges avec le Moyen-Orient". Le rachat concernerait aussi le stade Vélodrome, qui changerait de nom, passant de Orange à, peut-être, "DP World, qui deviendrait principal sponsor". D'importantes informations conclues par le même constat que celui de Thibaud Vézirian : "L'annonce est proche". Au sein du clan McCourt, on dément : "C'est n'importe quoi", a lâché un conseiller à La Provence... Le jeu de dupes continue.













Par Matthieu