ASSE : Deux absents à l’AS Saint-Étienne en Coupe de France

L'ASSE sera privée de deux joueurs, dont un titulaire, lors du déplacement à Montbéliard, pour les 32es de finale de la Coupe de France. Le coach Claude Puel ne pourra pas compter sur eux, car ils sont suspendus.

ASSE : Bouanga et Gourna disponibles contre le FC Metz

Denis Bouanga et Lucas Gourna-Douath (17 ans), deux jouer de l'ASSE, ont écopé d’une suspension d’un match ferme, « suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis ». La commission de discipline de la Ligue de football professionnel précise que leur sanction prend effet à partir du mardi 9 février 2021 à 0h00.

L’attaquant et le jeune milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne sont donc disponibles pour le match de la 23e journée de Ligue 1 contre le FC Metz, à Geoffroy-Guichard, le dimanche 7 février (15h). Contrairement à Gourna-Douath qui a disputé 19 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 6 fois, Denis Bouanga est un crack de l'ASSE. Il a joué 22 matchs sur 23 en championnat, pour 18 titularisations. Il a marqué 3 buts et délivré autant de passes décisives.

Les deux joueurs sont suspendus pour la Coupe de France

Cependant, ils seront absents face au FC Sochaux-Montbéliard (club de Ligue 2), en Coupe de France. Cette rencontre est programmée le jeudi 11 février, au stade Auguste-Bonal (18h45). Pour rappel, l'ASSE avait disputé la finale de la Coupe de France lors de l’édition dernière. Il avait été battu par le PSG (1-0) au stade de France, sur un but de Neymar (14e). Les Stéphanois avaient fini le match à 10 contre 11, suite à l’expulsion de leur capitaine Loïc Perrin (31e). Le défenseur central désormais retraité avait été auteur d’un tacle dangereux sur Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain était sorti du terrain en boitillant. Touché sérieusement à la cheville, il avait été remplacé par Pablo Sarabia.













