OM Mercato : Coach intérimaire, Larguet évoque son avenir

Publié le 06 février 2021 à 01:00

Nouvel entraîneur de l’ OM, Nasser Larguet a dirigé un match depuis la démission d’André Villas-Boas. Avant le classico contre le PSG, dimanche (21h) au Vélodrome, le coach intérimaire a évoqué son avenir sur le banc de touche de l’équipe professionnelle.

OM : Nasser Larguet dans un rôle de dépanneur

C’est bien Nasser Larguet qui était sur le banc de touche de l’OM lors du match contre le RC Lens (2-2), mercredi. Il est nommé provisoirement à la place d’André Villas-Boas. La durée de son intérim est indéterminée, mais Pablo Longoria cherche à présent un nouvel entraîneur. Des noms de technicien chevronnés, dont celui de Lucien Favre, circulent en ce moment dans la Cité phocéenne. En attendant la nomination du successeur d’AVB à l'Olympique de Marseille, son intérimaire s’est prononcé sur sa situation personnelle. Il n’a pas du tout l’intention de s’éterniser au poste. Il se dit plutôt en mission pour dépanner, puis retourner avec les plus jeunes. « Aujourd'hui, je fais ce qui m'a été demandé, à savoir accompagner cette équipe, l'entraîner, l'emmener vers la compétition qui nous attend tous les week-ends ou les mercredis », a précisé Nasser Larguet, en conférence de presse d'avant-match.

Première expérience pour Larguet avec les pros

Ce dernier attend en effet l’arrivée du prochain coach, afin de lui faire toute la place. « Après, quand le coach viendra, je l'accompagnerai aussi pour prendre les fonctions et le relais », a annoncé le technicien de 62 ans. Rappelons que Nasser Larguet est le directeur du centre de formation de l’OM depuis juillet 2019. Il a été appelé au pied levé pour assurer l’intérim de coach principal. Au niveau expérience, il avait dirigé l’équipe réserve du Havre AC entre 2002 et 2004. En 2014, il avait été directeur du centre de formation du SM Caen, puis directeur technique national (DTN) du Maroc entre 2014 et 2019.













Par ALEXIS