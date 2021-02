ASSE : Une porte de sortie en Ligue 1 pour Claude Puel ?

Publié le 06 février 2021 à 14:00

La situation est toujours délicate pour l'ASSE, qui n'a pas réussi à prendre plus de distances avec le quatuor de bas de classement en Ligue 1. Le match nul des Verts (1-1) contre le FC Nantes a été décevant, mais les Stéphanois conservent quatre points d'avance sur le zone rouge et occupent la 16e place du championnat. Et si Claude Puel venait à partir ? En effet, l'Olympique de Marseille serait sur le coup pour engager le technicien de 69 ans pour remplacer André Villas-Boas.

ASSE : Claude Puel isolé et critiqué

C'est une saison difficile pour Claude Puel. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne peine à sortir son équipe du bas de tableau en Ligue 1. Les Verts sont toujours sous la menace du FC Nantes ou du FC Lorient, avec quatre petits points d'avance. Ils ont finalement réussi à dégoter un défenseur central, Pape Abou Cissé, et un avant-centre, Anthony Modeste, en toute fin de mercato. En attendant de rebondir au classement, l'entraîneur de l'ASSE a vu, au cours de l'hiver, partir Xavier Thuilot, un de ses alliés. Ce dernier a été remplacé par Jean-François Soucasse, proche de la direction stéphanoise. La situation économique du club forézien ne permet pas de faire des folies et même force au dégraissage. Puel, qui voulait s'appuyer sur la jeunesse stéphanoise, a vu partir Wesley Fofana au début de la saison et se pose forcément des questions sur son avenir à Saint-Etienne.

L'OM s'intéresse à l'entraîneur des Verts ?

Mais Claude Puel pourrait se voir offrir une porte de sortie en or. Déjà, le coach stéphanois disposerait d'une clause dans son contrat lui permettant de partir en cas de descente de l'ASSE en Ligue 2. Cependant, l'Olympique de Marseille pourrait proposer le poste d'entraîneur à Claude Puel, selon les informations d'Eurosport. Si Pablo Longoria préfère faire venir un entraîneur étranger, pistant Maurizio Sarri, Lucien Favre, Jorge Sampaoli, Rafael Benitez ou encore Gheorghe Hagi. Des contacts auraient été établis tout dernièrement avec l'Argentin Sampaoli, en poste au Brésil à l'Atlético Mineiro. Mais Puel serait bien dans les petits papiers de l'OM, qui pourrait tenter de le subtiliser à l'ASSE. Malgré cet intérêt, il semble peu probable que l'entraîneur forézien abandonne son équipe en cours de saison et son départ semble plus crédible à l'issue de celle-ci. Pas sûr que l'OM attende jusque-là, à moins d'un licenciement de Claude Puel dans les semaines à venir. Là encore, la situation économique de l'AS Saint-Etienne ne semble pas permettre aux dirigeants de mettre leur entraîneur dehors... Affaire à suivre.













Par Matthieu