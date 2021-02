PSG Mercato : Pochettino arrondit les angles pour Messi

Publié le 06 février 2021 à 18:00

Le feuilleton entre le FC Barcelone et le PSG concernant Lionel Messi risque de durer encore un moment. Alors que le génial Argentin est en fin de contrat à l'issue de la saison, le club catalan dénonce la multiplication des sorties des joueurs et de la direction parisienne au sujet de son joueur. Candidat à la présidence du Barça, Joan Laporta a vivement critiqué Leonardo. En conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est de nouveau exprimé au sujet du n°10 barcelonais.

Le PSG passe à l'offensive pour Lionel Messi

"Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où." Leonardo avait provoqué un petit séisme il y a quelques semaines en révélant que le Paris Saint-Germain était bien dans le coup pour s'offrir Lionel Messi à l'issue de son contrat barcelonais. Depuis, les joueurs parisiens lui ont emboité le pas, tel Leandro Paredes, ou Angel Di Maria, qui en a rajouté une couche mercredi après la victoire du PSG contre Nîmes. "Messi au PSG ? Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer", avait lâché l'ancien joueur du Real Madrid et compatriote de Messi.

La colère de Joan Laporta, qui fait la leçon à Leonardo

Toutes ces déclarations ont provoqué l'ire de Joan Laporta, ancien président du FC Barcelone et candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu, démissionnaire en octobre. "Je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau, a tancé le Catalan dans les colonnes de L'Equipe. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football. Je ne sais pas si cette réaction est instinctive ou si c'est une erreur de communication. Pour ma part, j'ai toujours respecté les autres clubs. Je ne sais pas s'ils peuvent le recruter. Peut-être que oui s'ils continuent à passer outre les normes du fair-play financier. D'après ce que je sais, ils ont eu des pertes importantes l'an dernier. Je serais curieux de savoir s'ils vont faire fi des règles du fair-play financier pour le recruter. Si ça arrive, j'espère que l'UEFA et la FIFA réagiront avec fermeté et que le Tribunal Arbitral du Sport ne tremblera pas au moment de rendre son verdict."

Mauricio Pochettino encore revient sur le dossier Messi

Alors que le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Barça approche à grands pas, dans une dizaine de jours, Mauricio Pochettino a tenu à arrondir les angles en conférence de presse, avant le déplacement à l'Olympique de Marseille pour un classique de Ligue 1. "On a beaucoup de respect pour tous nos adversaires et les autres clubs, a expliqué l'entraîneur du PSG. On a du respect pour Barcelone, mais nous sommes focalisés sur la L1. En aucun cas, on essaye de faire passer des messages." De quoi faire un peu redescendre en pression le Barça, avant un choc européen qui s'annonce tendu !













