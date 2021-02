OM : André Villas-Boas lâche sa réponse à Alvaro Gonzalez

Publié le 07 février 2021 à 07:00

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Alvaro Gonzalez a réagi au départ d’ André Villas-Boas de Marseille. Le technicien n’a pas tardé à répondre à son ancien défenseur.

André Villas-Boas touché par le message de Gonzalez

Ému par le départ d’ André Villas-Boas de l’OM, Alvaro Gonzalez a tenu à rendre hommage à son ancien entraîneur. Le défenseur marseillais a publié un message sur Twitter pour remercier le technicien portugais et son staff. « Merci AVB et chacun des membres du staff technique de m'avoir toujours fait confiance… », a notamment écrit l’Espagnol. Désormais libre suite à sa démission de l’Olympique de Marseille, le successeur de Rudi Garcia a répondu à son ancien protégé. Il espère de nouveau le croiser à l’avenir. « Tu me manques mon cher. Nos chemins se croiseront à nouveau. J’en suis sûr. Force et courage contre Paris », a posté le technicien de 43 ans.

Quel groupe de l’OM pour défier le PSG ?

Comme le note son message, André Villas-Boas en a profité pour encourager Marseille à la veille du choc contre le Paris Saint-Germain. L’OM affronte le PSG ce dimanche au Vélodrome lors de la 24e journée de Ligue 1. Pour sa première en tant qu’intérimaire, Nasser Larguet a ramené un point de la pelouse du RC Lens (2-2). Contre Paris, le coach marseillais ne pourra pas compter sur Arkadiusz Milik et Jordan Amavi. En l’absence du buteur polonais (blessé à la cuisse), c’est le jeune Bamba Dieng qui a été retenu. Il s’agit de sa première convocation chez les A. Reste plus qu’à savoir si le minot va étrenner le maillot du club phocéen ce dimanche dans le Classique.













Par Ange A.