PSG : Pochettino très contrarié par un souci en interne

Le PSG se déplace au Vélodrome pour y affronter l'Olympique de Marseille, ce dimanche soir (21h), pour la 24e journée de Ligue 1 et plusieurs incertitudes règnent. Neymar, touché par une gastro-entérite, est finalement bien dans le groupe convoqué par l'entraîneur Mauricio Pochettino. Le technicien argentin du Paris Saint-Germain se fait plus discret sur ses choix tactiques et ses compositions d'équipe et cherche à brouiller les pistes pour une très bonne raison.

Mauricio Pochettino excédé par un problème au PSG

Tout n'est pas rose au PSG depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. Sur le plan sportif, les champions de France se sont offerts le Trophée des champions aux dépens de l'OM, mais ont également perdu la tête de la Ligue 1 après leur défaite sur le terrain du FC Lorient (2-3). Surtout, il ya quelque chose qui pose problème à l'entraîneur argentin du Paris SG, ce sont les informations qui filtrent dans la presse. Il y a quelques jours, L'Equipe révélait déjà la colère de l'ancien coach de Tottenham après la divulgation du repositionnement du milieu de terrain italien, Marco Verratti, contre l'ASSE. "Depuis son intronisation, tout se passe au mieux pour Pochettino. Seule la révélation de ses mises en place tactiques dans les médias, et notamment son choix de placer Verratti en faux numéro 10 avant le match à Saint-Étienne, est venue le contrarier. Après le Trophée des champions, il a réuni le personnel du Camp des Loges afin de prévenir que ces fuites devaient cesser", écrivait le quotidien sportif fin janvier.

L'entraîneur argentin brouille les pistes

Ce dimanche soir, une incertitude plane sur l'état de santé de Neymar, touché par une gastro-entérite. Le n°10 brésilien est bien dans le groupe pour affronter l'OM, mais sa présence au coup d'envoi reste incertaine. Pour Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, l'incertitude sera désormais de mise quant à ce qu'acceptera de révéler Mauricio Pochettino à la presse. "Il va peut-être falloir attendre pour savoir si Neymar jouera le OM-PSG (dimanche 21h, 24e journée de Ligue 1). Il y aura peut-être un suspense… Il va falloir s’y habituer parce que Mauricio Pochettino est assez habitué de ce petit jeu. Thomas Tuchel lui, il s’en foutait. Il ne donnait pas son équipe, mais il ne faisait pas mystère des soucis, des blessés, des disponibilités… Mauricio Pochettino, à peine arrivé, un des premiers trucs qui l’a excédé, c’est qu’il y ait une ou des taupes, des fuites dans la presse", a expliqué Sanfourche.

"Donc il a commencé à brouiller les pistes, tout de suite, a ajouté le journaliste de RTL. Je me rappelle d’une annonce lors de la causerie de 17 heures, il avait dit que Kylian Mbappé ne serait pas dans l’équipe. En même temps, il avait rassuré l’attaquant en lui disant qu’il était dans l’équipe mais qu’il voulait voir si ça sortait dans les médias, comment et à quelle heure, pour pister tout ça." Une situation qui rappelle celle d'André Villas-Boas durant l'hiver, qui avait regretté les fuites du côté de RMC et L'Equipe. Au PSG, Mauricio Pochettino est en train de découvrir les liens étroits que tissent journalistes, personnels des clubs, agents et parfois joueurs en France...













