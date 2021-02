OL Mercato : Retour de Benzema, une excellente nouvelle tombe

Publié le 08 février 2021 à 06:30

Depuis quelques mois, la possibilité d’un retour de Karim Benzema est évoquée par la direction de l’ OL. La presse espagnole révèle que le sujet ne serait pas tabou pour les dirigeants du Real Madrid.

L’ OL pense toujours à Karim Benzema

Alors que le départ de Memphis Depay se profile, l’Olympique lyonnais devra recruter un nouvel attaquant dans les prochains mois. Le nom de Karim Benzema est associé à l’ OL depuis quelques mois à ce sujet. Aujourd’hui âgé de 33 ans, l’avant-centre tricolore a fait ses classes à Lyon avant son transfert au Real Madrid en 2009. Du côté de Lyon, que ce soit Jean-Michel Aulas ou récemment Rudi Garcia, le board lyonnais est de nouveau disposé à accueillir son ancien prodige. La presse espagnole révèle que le Real Madrid serait disposé à offrir ce cadeau au club rhodanien. Todo Fichajes indique que les Merengues seraient enclins à un départ de Benzema dès cet été.

Benzema de retour à Lyon dès cet été ?

Au terme de la saison en cours, il ne restera plus qu’un an de contrat à Karim Benzema. La direction du Real Madrid n’exclurait pas de le vendre dès cet été pour récupérer quelques millions d’euros, à défaut de le voir partir libre dans un an. Mais comme le note le journal, il faudrait d’abord que l’ancien lyonnais émette le désir de quitter Madrid. Faute de quoi il pourrait honorer son contrat jusqu’à son terme avec le champion d’Espagne en titre. Reste plus qu’à savoir si le numéro 9 madrilène est intéressé par un retour à l’ OL dès le prochain mercato. C’est en tout cas le souhait de Jean-Michel Aulas. Le président de Lyon ne souhaite pas voir son ancien protégé débarquer en préretraite dans les années à venir.













Par Ange A.