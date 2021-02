Mercato OM : Démission de Villas-Boas, un nom filtre

Publié le 08 février 2021 à 07:30

L’actualité qui a suivi le mercato OM est terrible. André Villas-Boas a quitté son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille suite à une forte divergence entre ses dirigeants et lui. Le nom à la base de cette décision de l’entraîneur portugais a filtré.

OM : On connait la raison du départ de Villas-Boas

C’est en conférence de presse, face aux caméras, qu’André Villas-Boas a annoncé son départ de l’ OM. Le technicien qui a qualifié l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions a quitté son poste à cause d’une affaire de mercato mal géré. Les supporters du club phocéen prennent le parti de leur ancien coach qui visiblement n’était plus sur la même longueur d’onde que Jacques-Henri Eyraud, le président du club phocéen.

En effet, le coach portugais a quitté son poste d’entraîneur marseillais à cause du transfert d' Olivier Ntcham, un joueur qui lui a été proposé et qu’il avait refusé. C’est en catimini que Pablo Longoria et le président marseillais ont réalisé le transfert de ce joueur qu’ils comptaient mettre à disposition de leur entraîneur. Seulement, l'entraîneur avait une autre idée. Le nom du joueur qu’il voulait pour renforcer son milieu de terrain est connu et ce n’est évidemment pas le Franco-Camerounais.

Qui est Manuel Lanzini ?

En effet, selon The Sun, c’est Manuel Lanzini, le joueur argentin de West Ham United, âgé de 27 ans, que voulait André Villas-Boas. Ce joueur a disputé 117 matches et inscrit 21 buts sous le maillot des Hammers. Il était désiré pour ses qualités athlétiques et techniques qui lui permettent de mettre n’importe quel attaquant dans de meilleures conditions pour marquer des buts. AVB voulait profiter d’une partie des 20 millions d’euros du transfert de Morgan Sanson pour recruter ce milieu de terrain. En anticipation du départ de Florian Thauvin, toujours pas prolongé malgré la fin prochaine de son contrat le 30 juin prochain, Manuel Lanzini aurait permis au club phocéen de remplacer Morgan Sanson et aussi de dépanner après le départ de Thauvin.

La nouvelle recrue Olivier Ntcham avait joué 147 matches et marqué 24 buts au Celtic FC, mais il n’était pas le choix de l’entraîneur censé l’utiliser. Le marocain Nasser Larguet ne l’a pas encore lancé dans le grand bain non plus malgré l’occasion qu’il avait de le faire lors du classico OM-PSG (perdu 0-2 par les Marseillais). Ce match de foot était accompagné d’une forte ambiance de contestation avec une poussée de banderoles hostiles au président Eyraud dans le quartier du stade Vélodrome. Les supporters de l’OM rapprochent aux dirigeants marseillais leurs choix qui ont poussé Villas-Boas à la démission.

Comment rallumer la flamme Olympique ?

C’est dans cette ambiance que Kylian Mbappé et Mauro Icardi ont brillé avec leurs buts inscrits à la 9e et 24e minute du match. L’Olympique de Marseille n’a pas tenu le choc dans ce classico. Son maître à jouer Dimitri Payet a même été expulsé de la pelouse en toute fin de cette rencontre importante pour les Olympiens. Le succès 0-1 des Marseillais le 13 septembre dernier, à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1, est définitivement oublié avec cette défaite 0-2 qui succède au 2-1 du trophée des champions le 13 janvier passé.

Lors du naufrage de dimanche soir, le défenseur Alvaro Gonzalez, un des meilleurs joueurs du match, a cédé sa place sur blessure. Son genou a tourné lors d’un duel avec le brésilien Neymar. Il a ensuite cédé sa place au jeune Lucas Perrin à la 78e minute du match. Mais avant, Gonzalez a empêché le brésilien Neymar de terminer buteur dans ce match. Il a fait un sauvetage d’urgence sur la balle du troisième but du Paris Saint-Germain remise par Kylian Mbappé à l’attaquant brésilien.

Avec cette défaite 0-2, les chances de l’OM d’accrocher une place en Ligue Europa en fin de saison s’éloignent. Les Marseillais vont devoir montrer un tout autre visage face aux Girondins de Bordeaux, l’OGC Nice, le FC Nantes et même face au deuxième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais, pour rallumer la flamme à l’Olympique de Marseille.

On sait désormais, grâce au média anglais The Sun, qu'André Villas-Boas a quitté son poste suite au refus des dirigeants marseillais de respecter son choix de recruter Manuel Lanzini.













