PSG Mercato : C'est fait pour Neymar, Messi hésite encore !

Publié le 08 février 2021 à 20:30

C'était l'un des grands enjeux du PSG cette saison et il est en passe d'être gagné par les champions de France et leur directeur sportif, Leonardo. Le Brésilien est en passe d'obtenir la prolongation de contrat de son maître à jouer, Neymar. Selon les dernières informations, la signature de l'ancien joueur du FC Barcelone pour quatre saisons supplémentaires au Paris Saint-Germain est actée et devrait être annoncée très prochainement à la presse et aux supporters parisiens. Une excellente nouvelle pour Nasser al-Khelaïfi et l'état-major qatarien, qui s'assure de la présence de leur star brésilienne sur le long terme.

L'accord est "imminent" entre le PSG et Neymar

Arrivé lors du marché des transferts estival pour 222 millions d'euros, Neymar est en train de prendre une nouvelle dimension au sein du PSG. Le n°10 porte l'équipe sur ses épaules depuis la grosse frayeur des joueurs de Thomas Tuchel en Ligue des champions. Mais le capitaine de la Seleçao a parfaitement rempli son rôle de leader, notamment lors d'un match couperet gagné à Old Trafford sur le terrain de Manchester United (3-1). Depuis, après une blessure qui l'a éloigné quelques semaines des terrains, le virevoltant ailier carbure sous les ordres de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Pris en grippe par les supporters du Paris SG en début de saison précédente, lors que la possibilité d'un retour au Barça au mercato d'été avait été évoquée, Neymar a renversé la tendance en menant les champions de France en finale de la Ligue des champions, à l'issue du Final 8 de Lisbonne, au mois d'août. Une performance majeure malgré la défaite contre le Bayern Munich lors de la dernière étape avant de soulever le coupe aux grandes oreilles.

Depuis, Neymar fait part de son bonheur d'être un joueur du PSG. Sur TF1, le Brésilien expliquait : "Oui, je suis très heureux aujourd'hui, je me sens heureux. Ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme." Alors que Leonardo se félicitait de négociations allant bon train, Neymar a appuyé, en souhaitant que son ami et coéquipier, le buteur de l'équipe de France Kylian Mbappé, en plein réflexion quant à son avenir, reste aussi. "Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris Saint-Germain, j'espère que Kylian Mbappé va rester aussi, a expliqué Neymar. (...) Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris. On veut que le PSG soit une grande équipe et moi, je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris : jouer au foot et être heureux, c'est le plus important." La prolongation de Neymar pourrait alors convaincre Mbappé de ne pas quitter la France pour le Real Madrid de Zinédine Zidane ou le Liverpool FC de Jürgen Klopp lors du mercato estival.

Le PSG va tenter le coup, mais Messi hésite encore

Ces jours derniers, les choses se sont accélérées quant à la prolongation de contrat de Neymar. Le bail du Parisien devrait être étendu pour quatre nouvelles saisons. C'est le média TNT Sports Brasil qui l'avait annoncé en début de semaine dernière : "Neymar est sur le point de signer un renouvellement avec le Paris SG, qui pourra être annoncé plus tard cette semaine. Le contrat serait d’une durée de quatre ans." Une information confirmée ce lundi par l'un des spécialistes du marché des transferts, le journaliste toujours très bien informé Fabrizio Romano. "Le PSG est prêt à garder Neymar. Comme indiqué ces derniers jours, le club travaille sur les derniers détails pour obtenir la signature du Brésilien, qui ajoutera quatre années à son contrat (qui prenait initialement fin en juin 2022, ndlr). L’accord est considéré comme "imminent" par les proches de Neymar.

"Je ne suis pas motivé par la défaite. Je suis galvanisé par les victoires que j’ai déjà acquises dans ma vie et ma carrière. Je sais ce que c'est de remporter la Ligue des champions et je suis sûr que j’atteindrai une nouvelle fois la finale avec le PSG. Je veux gagner la Ligue des champions avec le PSG et la Coupe du monde avec l’équipe nationale du Brésil", avait expliqué Neymar au Daily Mail, questionné sur ses objectifs. Preuve que l'international brésilien a bien la tête à Paris et à leurs futurs succès communs. Des victoires auxquelles pourrait bien prendre part Lionel Messi. Le génial argentin du FC Barcelone, en fin de contrat à l'issue de la saison, est très courtisé par Leonardo et Nasser al-Khelaïfi, mais également par le Manchester City de Pep Guardiola. Mais pour Fabrizio Romano, le PSG tentera le coup, c'est sûr. "L’attaquant est heureux au PSG et sait que le club essaiera de recruter Lionel Messi cet été, si ce dernier décide de quitter le Barça. Le choix de Messi n’est pas encore fait", a tenu à préciser le journaliste italien. La prochaine saison des champions de France en titre risque d'être palpitante. Avant cela, il faudra reprendre la tête de la Ligue 1 au LOSC et à l'Olympique Lyonnais, tout en évitant le piège tendu par le Barça en huitièmes de finale de la C1, dont le match aller se déroule au Camp Nou le 16 février.













Par Matthieu