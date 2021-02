OM : L’Olympique de Marseille peut-il finir dans le top 5 ?

Publié le 08 février 2021 à 22:00

L'OM est décroché en Ligue 1. Ses concurrents pour les places européennes, surtout pour la Ligue des champions, ont creusé l’écart. L’inquiétude grandie chez les supporters phocéens. Ils se demandent si l’Olympique de Marseille peut finir dans le top 5 ? Frédéric Piquionne a répondu à cette question, dans l’After Foot sur RMC Sport.

L'OM hors course pour le podium de la Ligue 1

L'OM n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 6 janvier 2021 et est rétrogradé à la 9e place de Ligue 1. Depuis son dernier succès (sur le Montpellier HSC), l’équipe dirigée provisoirement par Nasser Larguet, suite à la démission d’André Villas-Boas, a enregistré 4 défaites et 2 nuls en championnat, lors de ses 6 derniers matchs. Avec 33 points au compteur, l’Olympique de Marseille a 21 points de retard sur le leader le LOSC et 18 points de moins que le PSG, actuel 3e. Les Marseillais ont certes deux matchs en moins, contre l’OGC Nice (17 février) et le Stade Rennais (à une date non encore fixée), mais ils ne peuvent plus prétendre à une place sur le podium, qualificatif pour la Ligue des champions. Ils sont clairement hors course pour le podium.

Marseille peut finir en Ligue Europa selon Piquionne

En difficulté contre leurs concurrents directs à l'Europe, mais également devant des clubs jugés de petits calibres, les Olympiens ont raté leur saison. Malgré tout, Frédéric Piquionne estime que l'OM peut encore se mêler à la course pour les 4e et 6e places qualificatives pour la Ligue Europa. « Le Top 5 pour Marseille ? Oui ! Le Stade rRennais, ce n’est pas meilleur que Marseille », a-t-il indiqué. L’Olympique de Marseille devrait récupérer quelque chose en fin de saison avec une place en Coupe d’Europe », a rassuré le consultant pour la source. Notons que le club provençal compte déja 7 défaites et 6 matchs nuls en 22 matchs disputés.













Par ALEXIS