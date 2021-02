OL : Ronald Koeman répond aux déclarations de Rudi Garcia

Publié le 09 février 2021 à 18:45

En fin de contrat cet été avec l'OL, Memphis Depay attise forcément les convoitises dont celles du FC Barcelone et de Ronald Koeman, son ancien sélectionneur en équipe nationale des Pays-Bas. Ce dernier a d'ailleurs réagi aux dernières déclarations de Rudi Garcia faisant écho à l'agacement de Koeman sur les rumeurs liant Messi et le PSG.

"L'arroseur arrosé" de Rudi Garcia

Le mercato hivernal à peine bouclé, voilà que tous les clubs se dirigent déjà vers le prochain. Et entre les gros transferts attendues et les joueurs prestigieux en fin de contrat, le mercure risque de rapidement monter cet été. Dans la dernière catégorie, le nom le plus convoité de la liste est l'attaquant batave de l'OL, Memphis Depay. Proche de rejoindre le Barça cet été, le natif de Moordrecht est également sur les tablettes d'autres grands clubs européens mais est suivi de près voire de trop près par l'équipe de Ronald Koeman selon Rudi Garcia.

Agacé par le comportement des Parisiens à l'orée de leur double confrontation en Champions League, l'ancien entraîneur d'Everton avait fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec les manières du PSG. En conférence de presse, Garcia avait alors affirmé que ceci n'était que le revers de la médaille alors que l'Olympique Lyonnais subit la même loi depuis des mois sur le cas Memphis : "J'ai lu que Ronald Koeman s'était un peu offusqué que le PSG parlait de Lionel Messi au club avant une rencontre de Ligue des champions. Lui ne s'est pas gêné, même après le mercato, de parler de Memphis Depay. Cela s'appelle l'arroseur arrosé. "

Koeman arrogant envers l'OL et Garcia

La réponse du technicien néerlandais ne se faisait pas attendre et, alors qu'il a été interrogé sur le cas du natif de Nemours, il sortit rapidement les griffes : "Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait (la une). S’ils veulent parler de Leo et de son futur, qu'ils parlent. L'entraîneur de Lyon veut avoir plus de visibilité dans la presse, pour moi ce n'est pas important. Ce que nous devons faire, c'est préparer les matches contre Séville et Alavés, puis mardi nous jouerons en Ligue des Champions et nous verrons. " Une réplique quelque peu arrogante qui ne devrait plus la une d'ici quelques jours.













Par Chemssdine