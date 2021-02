RC Lens : Le Racing Club de Lens attendu en Coupe de France

Publié le 09 février 2021 à 20:15

Classé parmi les clubs de Ligue 1 les plus performants à domicile, le Racing Club de Lens (RC Lens) se déplacera cette semaine à Nantes et Reims.

Le RC Lens en quête d'une place européenne

Le RC Lens connaîtra une semaine chargée en Coupe de France et en championnat de Ligue 1. Le club nordiste se déplace, mercredi, à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes, lors des 32es de finale de la Coupe de France. Un match plein d’enjeux pour les deux adversaires, car le vainqueur de la Coupe de France est qualifié pour la coupe d'Europe. Par ailleurs, 6e de la Ligue 1 à l'issue de la 24e journée, le Racing Club de Lens court après une place dans le haut du classement, pour espérer arracher un ticket européen. Pour ce faire, les Lensois iront chercher les trois points face au Stade de Reims, dimanche, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

Le RCL fait-il peur à ses adversaires ?

Si le RC Lens est très entendu cette semaine, cela peut s'expliquer par son style de jeu à domicile lors des matchs de Ligue 1. Franck Haise s’est prononcé après le match nul face au Stade rennais, samedi. Selon ses observations, la performance de son équipe à domicile dépend de l’attitude de l’adversaire. « C’est lié à nous, mais aussi au jeu des adversaires qui est un peu différent », a indiqué l'entraineur de 49 ans, avant d’ajouter que le SRFC ''s’était calqué sur le système de jeu'' des Sang et Or.

Pour Franck Haise, son équipe était crainte par les Rennais, ce qui a été une force lors de la réception des Bretons. « Je me dis qu’on était craint sur ce match », affirme le coach. Le RC Lens qui effectue deux déplacements cette semaine pourrait compter sur les observations de son technicien français, pour espérer gagner les rencontres. « On est respecté et on nous regarde certainement un peu différemment ».













Par Hervé