PSG, Barça Mercato : Herrera botte en touche pour Messi

Publié le 10 février 2021 à 07:00

En fin de contrat au FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre. L’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain fait notamment parler en Espagne. Milieu de terrain du PSG, Ander Herrera n’a pas voulu en remettre une couche au sujet d’un possible transfert de La Pulga.

Ander Herrera joue la carte de la prudence pour Lionel Messi

Le nom de Lionel Messi alimente les plus folles rumeurs depuis plusieurs mois. Le capitaine du FC Barcelone est en fin de contrat avec son club de toujours. Jusqu’ici, rien n’indique que le joueur de 33 ans va prolonger avec le Barça. Une situation qui suggère davantage que l’Argentin vit ses derniers mois en Catalogne. En coulisses, certains clubs européens avancent leurs pions pour enrôler le sextuple Ballon d’Or. Manchester City et le Paris Saint-Germain sont notamment à l’affût pour le signer. Sauf que l’intérêt du PSG pour Messi, fait du bruit en Espagne. Le club de la capitale voile à peine ses intentions pour La Pulga. Une attitude considérée comme un manque de respect en Catalogne. Milieu de terrain de Paris, Ander Herrera a été interrogé sur le possible transfert de Messi dans la capitale. L’ancien mancunien refuse de se mouiller. « Quand le Barça a parlé de Neymar à l’été 2019, je n'ai pas aimé, donc moi, je ne dirai rien sur Messi », a d’abord lâché l’Espagnol (2 sélections) au micro de la Cadena SER.

Herrera optimiste pour un autre dossier chaud

S’il botte en touche au sujet de Lionel Messi, Ander Herrera s’est montré volubile quant à la prolongation de Neymar Jr. L’ailier de 29 ans est sur le point de rempiler avec Paris. Son contrat actuel court jusqu’en 2022. Alors que les négociations en ce sens sont en bonne voie, le milieu espagnol est satisfait des récentes performances du Brésilien. « Depuis septembre, j’ai vu un super Neymar s’impliquer, son objectif est de remporter tous les titres avec le club. Il a repris la bannière du projet et se sent important », a expliqué Herrera.













Par Ange A.