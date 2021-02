OL : Aulas encense Garcia après le carton contre Ajaccio

Publié le 10 février 2021 à 07:30

L’Olympique lyonnais a réalisé un carton mardi pour son entrée en Coupe de France. Président de l’ OL, Jean-Michel Aulas a de nouveau salué le travail de Rudi Garcia.

Aulas satisfait du travail de Garcia à l’ OL

L’Olympique lyonnais a réussi son entrée en Coupe de France. Opposé à l’AC Ajaccio mardi, l’ OL n’a fait qu’une bouchée du pensionnaire de Ligue 2. Lyon a dominé le club corse (5-1) au Groupama Stadium. Islam Slimani a notamment porté les siens avec son but et ses deux passes décisives. La performance que l’Algérien a d’ailleurs été saluée par Rudi Garcia. Le coach de Lyon a à son tour été félicité par Jean-Michel Aulas. Comme après le succès contre le RC Strasbourg (3-0), le patron des Gones a salué le travail abattu par le technicien de 56 ans. « Je pense qu’on a effectivement un groupe de qualité, très bien dirigé par Rudi, bien managé par Juni. On a tous les ingrédients, avec des joueurs d’expérience et une académie qui produit beaucoup de jeunes joueurs. L’émulation est à son comble. Rudi a fait tourner et tout le monde peut avoir sa chance », a souligné le président lyonnais au micro d’Eurosport.

De bon augure pour une prolongation de Garcia à Lyon ?

Avec cette nouvelle sortie, on peut dire que Rudi Garcia est sur la bonne voie pour prolonger à l’ OL. Bien que privé de Coupe d’Europe cette saison, Lyon réalise un bel exercice. Les Gones pointent à la deuxième place du championnat derrière le Lille OSC et le Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, Jean-Michel Aulas refuse de s’emballer sur la question. Après le carton contre Strasbourg, le président lyonnais avait indiqué qu’il n’était pas encore le moment pour trancher au sujet de l’avenir de son entraîneur. À ce dernier d’enchaîner les performances pour maintenir la confiance du dirigeant lyonnais.













