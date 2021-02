Real Madrid : Benzema vient à la rescousse de Zidane

Publié le 10 février 2021 à 15:30

Encore et toujours performant avec le Real Madrid, Karim Benzema s'affirme à chaque match comme un leader sur le terrain. L'ancien international français (81 sélections, 27 buts) l'est également en dehors et a tenu à défendre son mentor et entraîneur Zinedine Zidane à l'issue de la victoire face à Getafe.

Karim Benzema encore décisif avec le Real Madrid

Il ne cesse d'impressionner. A 33 ans, Karim Benzema semble continuer à s'améliorer de saison en saison tel un grand cru. Sous la pluie diluvienne de Madrid, le Lyonnais a une nouvelle fois porté son Real Madrid au succès face au voisin madrilène de Getafe. Omniprésent dans le jeu, le quadruple vainqueur de la Champions League a ouvert le score et également inscrit son onzième but de la saison d'une splendide tête imparable. Un succès qui permet aux Merengue de revenir à cinq points de l'Atletico Madrid, premier et à qui il manque deux matchs, et qui remplit d'espoir Benzema qui appelle au maintien de l'espoir dans les têtes de ses coéquipiers : "Nous sommes dans notre championnat, nous allons suivre notre chemin, il reste encore beaucoup de matches jusqu'à la fin. C'est le football. Chaque match est une finale, nous ne devons plus perdre de points en route. "

Benzema, premier défenseur de Zinedine Zidane

Ce message étant passé, le Nueve en avait un autre à communiquer. En effet, agacé des critiques sur Zinedine Zidane, Benzema a tenu à défendre le Marseillais : "Nous sommes professionnels et nous devons nous adapter à toutes les situations. Le coach a mis en place un système et nous faisons tout notre possible pour être bon. (...) Nous sommes professionnels et nous avons confiance, tout ça, c'est du bruit. Au Real Madrid, ça a toujours été comme ça, c'est le meilleur club du monde. " Avec ce Benzema décisif et protecteur, nul doute que Zidane a encore de beaux jours a coulé sur le banc du Real.













Par Chemssdine