OM Mercato : La réplique du clan Villas-Boas à la polémique Ntcham

Publié le 10 février 2021 à 14:30

En réponse à André Villas-Boas, Oliver Ntcham, recrue hivernale de l'OM, avait affirmé que l’entraîneur limogé était bien informé de son arrivée à Marseille et que ce dernier le connaissait bien, contrairement à ce qu’il a laissé entendre avant son départ du club.

OM : Oliver Ntcham accuse Villas-Boas et son agent

Oliver Ntcham a renforcé l'OM en toute fin du mercato de l’hiver. Au moment d’officialiser sa démission, André Villas-Boas avait déclaré : « C’est précisément un joueur auquel j’ai dit non. Je n’étais pas au courant, je l’ai appris, en me réveillant, sur le site numéro 1 de l’Olympique de Marseille ». L’ex-coach des Phocéens parlait ainsi du milieu de terrain Franco-Camerounais que Pablo Longoria a recruté et que la Direction du club provençal lui aurait imposé.

Lors de sa présentation officielle à la presse, la recrue marseillaise a répondu au technicien portugais. Il a en effet démenti les propos de ce dernier sur son arrivée. « Quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs (à l'été 2019, ndlr), l'OM me voulait. Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant », a fait savoir Oliver Ntcham, en conférence de presse. Ce dernier a révélé ensuite que « l’agent d’AVB voulait travailler avec lui ». « Il voulait même un mandat exclusif sur Marseille, que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça… », a accusé le joueur de 25 ans débarqué du Celtic FC (Écosse).

Le représentant de l'ex-coach de Marseille dément

Le représentant d’ André Villas-Boas a réagi aux accusations d’Oliver Ntcham. Interrogé par L’Équipe, Carlos Gonçalves a nié les allégations du nouveau jouer de l’OM. « En douze ans de carrière, depuis ses débuts à l’Academica de Coimbra (2009-2010), André n’a jamais recruté un joueur représenté par Proeleven (la société de son agent) », s’est-il défendu dans le quotidien sportif. Pour rappel, la carrière de l'international espoir français est gérée par l'écurie USM (Unique Sport Management).













Par ALEXIS