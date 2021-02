Ex - OGC Nice : Vers un retour Patrick Vieira en Angleterre ?

Publié le 11 février 2021 à 07:00

Patrick Vieira pourrait reprendre du service deux mois après son limogeage de l’OGC Nice. L’ancien coach du Gym pourrait se relancer en Angleterre où il disposerait d’une touche.

Patrick Vieira proche de rebondir en Angleterre ?

Patrick Vieira est libre depuis son licenciement de l’OGC Nice en décembre. Le champion du monde 98 pourrait néanmoins retourner aux affaires sous peu. Selon The Athlentic, le technicien de 44 ans est courtisé par Bournemouth, une formation de Championship. D’après cette source, l’ancien entraîneur du Gym figure sur la shortlist de l’actuel 6e de D2 anglaise. L’ancien capitaine des Gunners devrait passer un entretien dans les prochains jours. Comme lui, John Terry, ancien capitaine des Blues de Chelsea, serait également ciblé. Les Cherries se cherchent un nouvel entraîneur depuis le limogeage de Jason Tindall le 4 février. Celui-ci a été remercié alors que le club restait sur une série de quatre défaites successives.

Vieira, un bon choix pour Bournemouth ?

Patrick Vieira avait été remercié après deux ans et demi sur le banc de l’OGC Nice. Malgré les importants investissements de Nice lors du dernier mercato estival, il n’est pas parvenu à faire du Gym une équipe compétitive. Les Aiglons ont terminé derniers de leur poule en Ligue Europa et n’étaient que 11es au moment de son départ. De même, les Aiglons restaient sur cinq défaites de rang au moment où Vieira a été viré. Lors de sa première saison sur le banc du Gym, il a terminé à la 7e place du championnat. Lors du dernier exercice écoulé, Nice a fini 5e du championnat. La direction du club azuréen espérait surtout franchir un cap sur la scène européenne cette année. S’il est retenu par Bournemouth, Vieira signerait son retour en Angleterre. Il a débuté sa carrière de coach chez les jeunes de Manchester City avant de diriger le New-York FC pendant deux ans et demi.













Par Ange A.