ASSE : CdF, cinq absences confirmées contre le FC Sochaux

Publié le 11 février 2021 à 12:40

L'ASSE s’est déplacée à Montbéliard sans 5 des joueurs clés. Comme annoncé, ils ne figurent pas dans le groupe de 21 joueurs convoqués par Claude Puel pour affronter le FC Sochaux, au stade Auguste-Bonal, ce jeudi (18h45).

ASSE : Puel confirme Bajic à la place de Moulin

Comme pressenti, Mathieu Debuchy (capitaine de l'ASSE), Romain Hamouma et Jessy Moulin ne figurent pas sur la liste de Claude Puel pour le match contre le FC Sochaux-Montbéliard, en 32e de finale de la coupe de France. Ils sont tous blessés et indisponibles. Le gardien de but N°1 des Stéphanois sera remplacé par sa doublure, à savoir le jeune Stéfan Bajic.

« Stefan Bajic disputera-t-il ce match ? Oui. Même si Jessy Moulin ressent une douleur à une cuisse, c'était prévu », a confirmé Claude Puel en conférence de presse d’avant-match. En plus du défenseur latéral droit, du polyvalent attaquant et du portier, l’AS Saint-Étienne sera privée de deux autres joueurs importants : Denis Bouanga et Lucas Gourna-Douath (17 ans). L’ailier gauche et le jeune milieu de terrain sont suspendus.

En revanche, Gabriel Silva fait son retour dans le groupe de l'ASSE. Longtemps blessé, le Brésilien n’a disputé qu’un match cette saison en Ligue 1. C’était le 1er novembre dernier, lors de la défaite des Verts contre le Montpellier HSC (0-1), au stade Geoffroy-Guichard. Après cette unique apparition, l’arrière latéral gauche a été convoqué deux fois, le 8 novembre 2020 lors du derby contre l’OL (1-2) et le 17 janvier 2021 face au RC Strasbourg (0-1), mais il était resté sur le banc de touche.

21 joueurs de l’AS Saint-Étienne contre le FC Sochaux

Finaliste de la dernière édition de la coupe de France, l'ASSE a encore à coeur de se hisser en finale de la compétition. A noter que le vainqueur du trophée est qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine. Pour ce faire, le coach des Verts a promis d’aligner « une équipe pour se qualifier », malgré des absences notables dans sn effectif. Les joueurs retenus par Claude Puel sont : Bajic, Green, Fall - Moukoudi, Kolodziejczak, Cissé, G. Silva, Trauco, Bakayoko, Sow - Boudebouz, Camara, Aouchiche, Youssouf, Moueffek - Abi, Khazri, Modeste, Nordin, Monney-Paquet, Rivera.













Par ALEXIS